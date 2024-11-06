اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال من مشروع الرويس

أعلنت «أدنوك» اليوم، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، توقيع أول اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات الذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي مع شركة «سيفي» للتجارة والتسويق «سنغافورة - بي تي أي ليمتد»، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي «لتأمين الطاقة لأوروبا» الألمانية GmbH.

وبموجب الاتفاقية تتحول اتفاقية البنود الرئيسة التي تم الإعلان عن توقيعها بين الطرفين في مارس الماضي إلى اتفاقية ملزمة.

ووفقا للاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاما، يتم توريد مليون طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال بصورة أساسية، من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال.

ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجاري للمشروع في العام نفسه.

وتم حتى الآن الالتزام ببيع أكثر من سبعة ملايين طن متري سنويا من السعة الإنتاجية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.

وقالت نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في «أدنوك»، فاطمة النعيمي: «سعداء بالمساهمة في دعم أمن الطاقة في ألمانيا من خلال هذه الاتفاقية التاريخية التي تم إبرامها مع شركة (سيفي) لتوريد الغاز من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون، خصوصا وأن الغاز الطبيعي يشكل أكثر من ربع إمدادات الطاقة في ألمانيا».

وأضافت أنه مع استمرار الزيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، تستمر «أدنوك» في تعزيز دورها كمزود عالمي موثوق لهذا المورد الحيوي، وزيادة فرص الوصول إلى الغاز منخفض الكربون لتزويد المنازل والقطاع الصناعي بالوقود.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «سيفي»، الدكتور إغبرت ليج: «تدعم هذه الشراكة مع (أدنوك) جهودنا لتنويع مصادر الطاقة بشكل مسؤول، وتسهم في تعزيز أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا وأوروبا، كما تتماشى مع مساعينا الرامية لمساعدة عملائنا في خفض الانبعاثات».