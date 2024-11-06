«أدنوك» ترسي عقداً لتوسيع مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد

أعلنت «أدنوك» اليوم، ترسية عقد بقيمة 1.79 مليار درهم على شركة «بي جي بي» التابعة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية «سي إن بي سي» لتوسيع نطاق أكبر مشروع مسح «جيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في العالم لمناطق برية وبحرية تقوم بتنفيذه حالياً في إمارة أبوظبي.

ويركز العقد على تحديد موارد إضافية من النفط والغاز ضمن حقول «أدنوك» البرية المُنتجة حالياً. وستقوم «أدنوك» و«بي جي بي» بتوظيف تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتسريع عميلة تحليل البيانات الجيوفيزيائية، وتعزيز استخلاص موارد النفط والغاز، واستخدام البنية التحتية الحالية في الحقول المُنتجة لرفع كفاءة العمليات.

وسيتم إعادة توجيه أكثر من 70% من قيمة العقد إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني، بما يعكس التزام «أدنوك» المستمر بالمساهمة في دعم النمو الاقتصادي والصناعي المحلي في إطار ترسيخ مكانتها كمزود عالمي موثوق ومسؤول للطاقة.

وقال الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، عبدالمنعم سيف الكندي، إن «(أدنوك) تواصل الاستفادة من التقنيات الرائدة في قطاع الطاقة لتعزيز القيمة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول، ويؤكد استثمارنا في أكبر مشروع مسح جيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد في العالم على الدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا المتقدمة على امتداد عملياتنا حيث نواصل تحقيق أقصى استفادة مُمكنة من موارد النفط والغاز، للمحافظة على مكانة دولة الإمارات مزوداً موثوقاً لإمدادات مستقرة وآمنة من الطاقة على المدى الطويل».

يذكر أن «أدنوك»، أطلقت مشروع المسح «الجيوفيزيائي» ثلاثي الأبعاد في أواخر عام 2018 والذي يمثل بداية أكبر مشروع مستمر من نوعه في العالم ويغطي مساحة 85 ألف كيلومتر مربع تشمل المناطق البرية والبحرية في إمارة أبوظبي.

وتم تصميم المشروع لتوفير بيانات «جيوفيزيائية» ثلاثية الأبعاد بدقة ومرونة عالية، ما يسهم في تكوين فهم شامل للتراكيب الجيولوجية المعقدة في المنطقة.