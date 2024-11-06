«المركزي»: رأسمال واحتياطات بنوك الإمارات تتجاوز نصف تريليون درهم

تجاوز إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة، حاجز نصف تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت الإحصاءات، الصادرة أمس، ارتفاع رأسمال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة إلى 502.6 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.5% مقابل 454.9 مليار درهم في يوليو 2023، فيما ارتفعت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 2.7% أو ما يوازي 13.3 مليار درهم، مقارنة بنحو 489.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطات البنوك، لا يشمل القروض «الودائع الثانوية»، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب «المركزي»، استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.3% من إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 433.7 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 10.4%، مقابل نحو 392.9 مليار درهم في يوليو 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 13.7% من إجمالي رأسمال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 68.9 مليار درهم نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 11.1%، مقارنة بنحو 62 مليار درهم في يوليو 2023.

وفي سياق متصل، أظهرت إحصاءات «المركزي»، أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة تجاوزت حاجز 690 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها.

وبيّنت الإحصاءات أن استثمارات البنوك العاملة في الدولة، سجلت نحو 691.2 مليار درهم في نهاية يوليو المنصرم، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 19.3%، مقابل نحو 579.5 مليار درهم في يوليو 2023، بزيادة تعادل 111.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وزادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 1.6% مقابل 680.2 مليار درهم في يونيو الماضي، بينما زادت خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 8.8% مقارنة بنحو 635.1 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بزيادة تعادل 56.1 مليار درهم.

واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.3% مع بلوغها 333.9 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 0.5%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 25.1%.

وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.9% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 289.5 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 3.5% وعلى أساس سنوي بمقدار 15.8%.

ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 17 مليار درهم في يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 36%، وعلى أساس شهري بنسبة 1.8%، بينما بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 50.8 مليار درهم، بانخفاض على أساس شهري بنحو 1.7% وارتفع على أساس سنوي بمقدار 1%.

يذكر أن استثمارات البنوك لا تشمل إيداع البنك لدى المصرف المركزي في شكل شهادات الإيداع والكمبيالات النقدية.

. 691.2 مليار درهم استثمارات البنوك العاملة في الدولة، بنهاية يوليو الماضي، إلى أعلى مستوى على الإطلاق.