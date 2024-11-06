توقعات إيجابية للاكتتابات في «دول التعاون» خلال الفترة المقبلة

أظهر أحدث تقرير صادر عن «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، حول عمليات الاكتتاب العام الأولي، ارتفاع عائدات عمليات الاكتتاب في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2024، على الرغم من انخفاض عدد العمليات المكتملة مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.

وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، لاتزال التوقعات المستقبلية لسوق الاكتتابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، إيجابية في ظل اعتزام عدد من الشركات في قطاعات متنوعة طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في كل أنحاء المنطقة.

وجاء ارتفاع العائدات على خلفية عملية الاكتتاب الضخمة لشركة «إن إم دي سي إنرجي جروب» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي أكبر عملية اكتتاب في دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري حتى الآن. وبلغت حصيلة هذه العملية 877 مليون دولار أميركي، وزاد عدد المكتتبين فيها على المتوقع بشكل كبير. بينما كانت عمليات الاكتتاب الثلاث الأخرى المنفذة خلال الربع نفسه من نصيب السوق السعودية الموازية «نمو».

وواصلت الشركات التي نفذت عمليات اكتتابها هذا العام تحقيق أداء إيجابي في السوق الثانوية، إذ ارتفعت أسعار معظم الأسهم المطروحة في أكبر 10 اكتتابات عامة (حسب حجم الصفقة) عن سعر الطرح الأولي.

وقال مسؤول قسم أسواق رأس المال في «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، محمد حسن: «كما هي الحال في السنوات القليلة الماضية، شهد الربع الثالث انخفاضاً نسبياً في دخول الشركات إلى السوق. وشهدنا منذ نهاية الربع الثالث، إتمام أو الإعلان عن عدد من عمليات الاكتتاب في عدد من الدول الخليجية، بما في ذلك أكبر عملية اكتتاب في سلطنة عُمان لشركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج، ما يدعم التوقعات الإيجابية للفترة المتبقية من عام 2024».

وشهد الربع الثالث من العام أيضاً جمع 4.4 مليارات دولار من خلال السندات، بزيادة نحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. كما تم جمع 5.2 مليارات دولار من خلال الصكوك، وأُصدرت 88% من هذه الصكوك في بورصة قطر أو ناسداك دبي. ومن الجدير بالذكر أن نحو 65% من تلك السندات والصكوك صادرة عن حكومات خليجية.