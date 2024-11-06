«مسابح الشرفات».. إضافة جديدة لعقارات دبي

أكد عقاريون أن التصاميم المعمارية لمسابح «الشرفات» انتشرت، أخيراً، في الوحدات السكنية والفلل الفاخرة، وأصبحت «تريند» في سوق دبي العقارية.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن إدخال مثل هذه التصميمات يزيد من جاذبية الوحدات ويرفع سعرها، نظراً للكلفة الإضافية التي يدفعها المطور لإنجازها.

تصميمات مقبولة

وتفصيلاً، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان، إن «التصاميم المعمارية لمسابح الشرفات انتشرت أخيراً وتزيد من سعر الوحدة أو الفيلا، وهي مقبولة في السوق، ومن المتوقع انتشارها أكثر من ذلك»، وأضاف أن «هذه المسابح تحتاج إلى صيانة ومتابعة، وهو ما يجعل أسعار الوحدات مرتفعة»، لافتاً إلى أن «هذه التصميمات تعتمد على المالك، والكل يرغب في أن يكون العقار به مسبح خاص، وهذه الفكرة جيدة وتعتمد على المكان الذي يصمم هذه المسابح».

«تريند» جديد

من جانبه، قال المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إن «مسابح الشرفات من التصميمات المعمارية التي انتشرت أخيراً، وأصبحت (تريند) جديداً في القطاع العقاري بدبي، ولاقت قبولاً كبيراً من المشترين وأغلبهم من المستثمرين، وذلك لأنها متوافقة مع الترويج لفكرة بيوت العطلات التي تؤجر لفترات قصيرة، كوحدات مفروشة، تحت مظلة دائرة الاقتصاد والسياحة، وهذه المسابح تتوافق مع هذا التوجه الجديد»، وأضاف أنه «من المتوقع أن تشهد هذه التصميمات مزيداً من الانتشار خلال الفترة المقبلة، وهناك بعض المطورين يركزون عليها بشكل كبير»، لافتاً إلى أن «بعض المطورين تتضمن مشاريعهم هذه التصاميم، وبعضهم يوفره بنسبة 5% في مشروعاته، وفي المقابل فإن بعض المطورين يرفضون هذه الفكرة تماماً».

وقال الوادية إن «هذه التصاميم إضافة لعقارات دبي، التي تتسم بالتنوع والتفرد والتميز والابتكار».

كلفة عالية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «المسابح في الشرفات انتشرت في الفترة الأخيرة، لكنها تحتاج إلى صيانة بشكل دوري وتكون كلفتها عالية».

وأضاف أن المناخ في دبي يساعد على وجود هذه التصاميم، مشيراً إلى أن المسبح داخل الشقة ممكن، لكن في البلكونات الأكثر رواجاً في الفترة الحالية.

إقبال ملحوظ

إلى ذلك، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «ملاك العقارية»، طارق رمضان، أن «أغلب المطورين يطرحون المسابح في البنايات كعنصر جذب للمشروع، وهي تسهم بالفعل في زيادة حجم المزايا بالمشروع، ويبدو أن هناك إقبالاً ملحوظاً على هذا النوع من الشقق، ودليل ذلك أن بعض المطورين الذين طرحوا مشاريع بها مسابح، أعادوا طرح مشاريع أخرى بالفكرة نفسها، وهذا دليل على نجاح المشروع وأن توفير مسابح بالبلكونات يعزز من جاذبية المشروعات والاستثمار بها».

وتابع أن «المشاريع التي تتضمن مسابح بالشرفات تزيد كلفتها مقارنة بالمشروعات العادية، وينعكس ذلك على أسعار الوحدات، ويجب على المطورين أن يكون لديهم خطة طويلة الأجل، بحيث لا تؤثر هذه المسابح على تكاليف الصيانة وغيرها من المصاريف على ملاك هذه الشقق».

وأوضح رمضان أن الفكرة تلقى ترحيباً من المستثمرين والمشترين النهائيين ويوجد إقبال عليها، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هذه المسابح في الشقق الفاخرة، وأن تكون في الشقق الكبيرة وليس في كل الشقق، بحيث يكون هناك مجال لوضع مسبح بحجم مناسب.

المسابح الخاصة اتجاه يتزايد في دبي

يعد إطلاق مشروعات عقارية تضم مسبحاً خاصاً لكل وحدة سكنية، اتجاهاً متزايداً من قبل المطورين العقاريين في دبي، بما يوفر أسلوب حياة بأرقى الخدمات وأفضل وسائل الراحة العائلية. وتعتبر عقارات دبي واحدة من أفضل العقارات في العالم من حيث جذب واستضافة الأجانب الذين أذهلهم نمط المعيشة في دبي والمباني الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة.