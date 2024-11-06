غرف دبي تستقطب 100 مشارك إلى منتدى «أفضل ممارسات التميز»

نظمت غرف دبي منتدى «أفضل ممارسات التميز» لإلهام وتمكين الشركات في دبي من تحقيق التميز في الأداء المؤسسي، حيث قدّم المنتدى رؤى قيّمة حول استراتيجيات الأعمال المتطورة، ووفر للمشاركين منصة استثنائية لتبادل الأفكار والتعرف إلى النماذج والتجارب الناجحة للشركات الفائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال.

وأفادت الغرف في بيان، أمس، بأن المنتدى استقطب أكثر من 100 مشارك من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في مجموعة متنوعة من القطاعات، وقدم رؤى معمقة حول مجموعة واسعة من المجالات المهمة لتحقيق التميز بمجال الأعمال، بما فيها التحول الرقمي، ومبادرات الاستدامة، واستراتيجيات التوسع في الأسواق الدولية والشركات العائلية.

واستعرض خبير عالمي خلال المنتدى أحدث التوجهات والابتكارات في مجال تميز الأعمال وممارساتها المتبعة حول العالم. كما تضمن الحدث جلسة نقاش تفاعلية حول أفضل الممارسات مع الشركات الفائزة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وتم خلالها استعراض النماذج الناجحة والأطر التي طورتها هذه الشركات لتحقيق التميز المؤسسي ضمن فئات الجائزة الأربع. وتكرّم جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الشركات الأكثر تميزاً ضمن أربع فئات رئيسة تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لغرف دبي، حيث يتم اختيار الفائزين تقديراً لالتزامهم الواضح بتعزيز التميز في مجتمع الأعمال.