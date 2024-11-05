طيران الإمارات تعود إلى إدنبرة برحلة يومية

استأنفت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية، رحلاتها إلى العاصمة الإسكتلندية إدنبرة، لأول مرة منذ عام 2020.

ورحبت فرقة رويال إدنبرة العسكرية الشهيرة بطائرة طيران الإمارات البوينج "777" لدى وصولها إلى مطار إدنبرة.

ومع استئناف هذه الخدمة، أصبحت إدنبرة الوجهة الثامنة لطيران الإمارات في المملكة المتحدة، ومع الرحلات اليومية التي تسيرها الناقلة إلى غلاسكو باستخدام طائراتها الإيرباص "A380"، سيتاح للمسافرين 14 رحلة أسبوعياً بين دبي وإسكتلندا.

وقال عدنان كاظم، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: "تعد المملكة المتحدة واحدة من أهم أسواقنا، وستتيح الخدمة الجديدة السفر على متن طائرات بوينج '777' بشكل مرحلي قبل استخدام طائرات الإيرباص A350 الجديدة على هذا الخط في مرحلة لاحقة".

وأضاف أنه بات بإمكان المسافرين الآن السفر بسهولة إلى العديد من الوجهات السياحية الشهيرة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات، مثل تايلاند وأستراليا، إلى جانب مدينة دبي.

وأشار إلى أن الخدمة الجديدة تجعل حلول الشحن أكثر كفاءة وموثوقية للشركات في إسكتلندا وتمكنها من الوصول إلى الأسواق الدولية بشكل أسرع لتلبية الطلب على منتجاتها.

من جانبه قال جوردون ديوار، الرئيس التنفيذي لمطار إدنبرة: "يحظى هذا الاتصال المباشر بدبي بترحيب واسع النطاق من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، إذ يتيح لهم فرصاً كبيرة للسفر عبر شبكة الناقلة واسعة النطاق".