«تعاونية الاتحاد»: خصومات حتى 60% على أسعار 900 سلعة

أفاد الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، بأن «التعاونية» خصصت 11 حملة ترويجية لشهر نوفمبر الجاري، بنسب خصومات متفاوتة تصل إلى 60%، وذلك على 900 منتج وسلعة مختارة من مواد غذائية وغير غذائية، وذلك ضمن أهدافها الاستراتيجية، وحرصها على إطلاق مبادرات مجتمعية تهدف لإسعاد المستهلكين، وتوفر لهم منتجات بجودة عالية وبأسعار تنافسية.

وقال إن «التعاونية» تضع المتسوق والمستهلك على رأس أولوياتها، وتسعى إلى تلبية احتياجاتهم ورغباتهم من خلال إطلاق حملات التخفيضات والخصومات بجميع فروعها ومراكزها المنتشرة في إمارة دبي على مدار العام، وفق خطة تسويقية معدة مسبقاً بعناية تامة.

وأوضح البستكي أن حملات نوفمبر تشمل عروضاً وخصومات على مستلزمات الحدائق والشواء، وحملات مخصصة للاحتفال بعيد الاتحاد، وغيرها من حملات تحرص من خلالها «التعاونية» على تقديم أسعار تنافسية لكل السلع الأساسية والأكثر استهلاكاً من قبل الجمهور بأسعار مخفضة، وذلك بهدف توفير العديد من الخيارات الشرائية من المنتجات للمستهلكين، مشيراً إلى أن وجود مستهلكين من مختلف الجنسيات يجعل التنوع في الحملات الترويجية أمراً إلزامياً لتلبية مختلف الأذواق والاحتياجات.

وأكد أن الحملات الخاصة بالأسعار الثابتة مستمرة وتشمل أصنافاً مختارة من الخضراوات والفواكه والمنتجات الغذائية وغير الغذائية، لافتاً إلى أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع العروض عبر المتجر الإلكتروني، ضمن مبادراتها في توفير مختلف الخيارات للمستهلكين.