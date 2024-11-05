تعاون لاستقطاب الاستثمارات الرقمية إلى دبي

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مركز دبي للسلع المتعددة، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات الرقمية، وذلك من خلال تقديم حزم خدمات متكاملة للشركات الراغبة في الانطلاق والتوسّع من الإمارة إلى العالم، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها في قطاعات الاقتصاد الرقمي.

وأفاد بيان صادر أمس، بأنه بموجب المذكرة سيقدم مركز دبي للسلع باقات دعم خاصة لتأسيس الأعمال للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة، والمتخصصة في قطاعات العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والألعاب الإلكترونية، إلى جانب فرصة المشاركة المجانية في فعاليات سلسلة المعرفة التابعة للمركز.

وقال نائب رئيس العمليات التشغيلية ونائب الرئيس للخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي، خالد الجروان: «نهدف من خلال إبرام اتفاقية التعاون مع سلطة مركز دبي للسلع المتعددة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الرقمي، وحاضنة نوعية للشركات المبتكرة المتخصصة بقطاعات اقتصاد المستقبل».

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، فريال أحمدي: «من خلال الإسهام بنحو 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في دبي، أصبح مركز دبي للسلع المتعددة محركاً أساسياً في جذب رؤوس الأموال الدولية وتدفقات الاستثمار إلى الإمارة».