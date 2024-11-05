«الطاقة والبنية التحتية»: مراجعة أسعار شحن السيارات الكهربائية خلال 3 أعوام

قال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، إن أسعار شحن السيارات الكهربائية في الوقت الحالي مناسبة لجذب الاستثمارات إلى القطاع الواعد في دولة الإمارات. وأشار إلى أنه ستتم مراجعة التعرفة ما بين عامين وثلاثة أعوام من التطبيق، للوقوف على مستجداتها، وما إذا كانت تحتاج إلى تعديل أم لا.

وأضاف العلماء، أن هناك نية للتوسع في عدد محطات الشحن الكهربائي على مستوى الدولة، حيث يتوقع أن تصل بنهاية العام الجاري إلى أكثر من 100 محطة شحن، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد، نتيجة زيادة عدد مستخدمي السيارات الكهربائية.

وذكر العلماء، في تصريحات صحافية أمس على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024»، أن هناك توجهاً للذكاء الاصطناعي في مجال الطاقة، موضحاً أنه سيتم تطبيق ذلك في مراكز البيانات، وربطها بالمعطيات المختلفة، مثل: استهلاك الطاقة والطلب والنمو فيه والتوقعات المستقبلية وغيرها.

ولفت إلى أن مشروعات تهيئة المباني الحكومية للمستقبل، أسهمت في تخفيض انبعاثات الكربون بـ7.5 ملايين طن سنوياً، وذلك منذ إطلاق الاستراتيجية عام 2017، وسط توقعات بأن ترتفع النسبة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال، إنه بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل الخفض في استهلاك الطاقة إلى 40%، نتيجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإعادة تأهيل المباني على مستوى الدولة.