إطلاق مركز متخصص لتطوير الـ «غرافين»

أعلنت جامعة أبوظبي، أمس - على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2024) - إطلاق أول مركز «غرافين» مخصص لتعزيز البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الـ«غرافين»، وذلك بالتعاون مع شركة «إينوفارتيك» للاستثمار ومعهد سريلانكا لتقنية النانو.

وقال مدير جامعة أبوظبي، البروفيسور غسان عواد: «يُعد الـ(غرافين) من المواد المهمة في البنية التحتية، ويستخدم في العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة والبناء، ونهدف من خلال تطوير البحوث في الـ(غرافين)، بالتعاون مع (إينوفارتيك) ومعهد سريلانكا لتقنية النانو، إلى استكشاف مزيد من الاستخدامات لهذه المادة الفريدة لتطوير الصناعات في الدولة، بما يتماشى مع مبادرة (اصنع في الإمارات)».