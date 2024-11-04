جامعة أبوظبي تطلق أول مركز للجرافين لتعزيز البحوث والابتكار خلال "أديبك 2024"

أعلنت جامعة أبوظبي، اليوم على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، إطلاق أول مركز جرافين مخصص لتعزيز البحث والابتكار في مجال تكنولوجيا الجرافين وذلك بالتعاون مع شركة إينوفارتيك للاستثمار ومعهد سريلانكا لتقنية النانو.

وقال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: "يُعد الجرافين من المواد المهمة في البنية التحتية، ويستخدم في العديد من القطاعات مثل الطاقة والزراعة والبناء، ونهدف من خلال تطوير البحوث في الجرافين، بالتعاون مع شركة إينوفارتيك للاستثمار ومعهد سريلانكا لتقنية النانو (SLINTEC)، إلى استكشاف مزيد من الاستخدامات لهذه المادة الفريدة لتطوير الصناعات في الدولة بما يتماشى مع مبادرة "اصنع في الإمارات".

وأضاف: "لا تقتصر أهمية هذا التعاون على تعزيز التزامنا بالابتكار فحسب، بل يسهم أيضاً في ترسيخ مكانة أبوظبي في مجال أبحاث تكنولوجيا النانو كمركز عالمي للبحث والابتكار."

من جانبه قال سيف الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة إنوفارتيك للاستثمار: "تشكل الشراكة مع جامعة أبوظبي لإنشاء مركز الجرافين، إنجازاً مهماً لشركة إنوفارتيك للاستثمار نظراً لأهمية هذا المركز في دفع عجلة الأبحاث الرائدة وتوفير فرص قيّمة للتقدم التكنولوجي المستدام الذي يعود بالنفع على دولة الإمارات والعالم".

بدوره، قال توشارا فاجيرا بيريرا، الرئيس التنفيذي لمعهد سريلانكا لتقنية النانو SLINTEC:"يمثل إطلاق مركز الجرافين التابع لجامعة أبوظبي تطوراً ملحوظاً في مجال بحوث تكنولوجيا النانو ويسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة، ونتطلع إلى التعاون في مشاريع مبتكرة أخرى ذات تأثيرات إيجابية دائمة على العلوم والتكنولوجيا".

وتشارك كلية الهندسة بجامعة أبوظبي في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول 2024، حيث يمكن للزوار استكشاف أحدث المشاريع التي يقدمها طلبة الكلية في جناح الجامعة، والتي تعكس أحدث الابتكارات في المجالات الرئيسية ذات الصلة بموضوع المؤتمر، بما في ذلك مشاريع الاستدامة واستهلاك الطاقة والأساليب المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها.