"إم آند كو" الإماراتية تعزز تواجدها في أديبك 2024

تشارك شركة "إم آند كو" الإماراتية للمرة الرابعة على التوالي في معرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"، حيث تستعرض خدماتها في جذب الشركات العالمية للاستثمار والعمل في قطاع الطاقة بأبوظبي.

وقال منصور عبدالجبار الصايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصايغ ومدير عام "إم آند كو"، إن "أديبك"،هو الحدث الأهم عالميا في مجال الطاقة، والذي يجمع آلاف الزوار من أبرز المسؤولين والشركات العالمية والوطنية لبحث الابتكار والاستدامة.

وأضاف الصايغ: "أصبح أديبك منصة حيوية للشركات العالمية، حيث تعزز الاستثمارات وتدعم الابتكارات التقنية وتطور الاستراتيجيات لتحقيق الاستدامة. ولا تقتصر أهمية المعرض على هذا فحسب، بل يتجاوزه ليشكل مصدر إلهام للشباب الإماراتي الطموح الذي يسعى لبناء مستقبل مهني واعد. إن رؤية الإمارات نحو الاستدامة والتنمية تفتح للشباب آفاقاً غير محدودة، ودورهم في هذه الرؤية أساسي لتحقيقها."

وأكد الصايغ، بصفته رئيس مجلس أعمال شباب أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ، على أهمية تمكين الشباب الإماراتي للدخول إلى القطاع الخاص بجرأة وثقة، مشيراً إلى أن الطريق نحو النجاح يبدأ بخطوات بسيطة، مدعومة بالشغف والإصرار. وأضاف: "نحن نؤمن بقدرة الشباب على تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو، ونسعى عبر مجلس أعمال شباب أبوظبي لدعمهم وإرشادهم نحو المجالات التي تتناسب مع مهاراتهم وتطلعاتهم، لأنهم هم عماد المستقبل ورواد التغيير."

ودعا الصايغ شباب الإمارات للانطلاق في مسيرتهم الخاصة، قائلاً: "لا تنتظروا الفرص، بل اصنعوها بأنفسكم، فالعالم مليء بالإمكانات التي تنتظر الشباب الطموح. المعارض الكبرى مثل أديبك تمثل منصات ذهبية لاكتساب المعرفة وبناء العلاقات والتوسع. اغتنموا هذه المنصات لتحقيق طموحاتكم وتأكيد حضوركم في مجالات جديدة ومبتكرة."

وأكد الصايغ أن مجلس شباب أبوظبي للأعمال سيكون دائماً داعماً لهم، حيث يوجههم إلى المسارات التي تمنحهم الثقة والخبرة، ليكونوا قادة المستقبل في القطاع الخاص.