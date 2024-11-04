منصور بن زايد يفتتح معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2024"

تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بحضور سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم، النسخة الأربعين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك"، الذي يُقام حتى 7 نوفمبر الجاري، في مركز "أدنيك" أبوظبي يرافقهما الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين.

وعزف خلال حفل الافتتاح السلام الوطني وعرض فيديو حول معرض "أديبك 2024" والقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها الكلمة الرئيسية ؛ كما عقدت جلسة نقاشية بمشاركة عدد من وزراء الطاقة من حول العالم.

ويُعد معرض ومؤتمر "أديبك"، الذي تستضيفه مجموعة "أدنوك"، الحدث الأكبر من نوعه لقطاع الطاقة في العالم، حيث يستقطب أكثر من 200 ألف زائر من بينهم كبار المبتكرين والخبراء من كافة أنحاء العالم. وتُقام نسخة هذا العام تحت شعار "تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظّم في قطاع الطاقة".

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على دعم الابتكار التكنولوجي كمحفز رئيسي في مختلف المجالات، ولاسيّما في قطاع الطاقة، من خلال إبرام الشراكات الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون المشترك مع مختلف الجهات والشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، بهدف دمج حلول الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، ودفع عجلة التحوّل العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

ويضم "أديبك" هذا العام العديد من الإضافات الجديدة، بما في ذلك مؤتمر الرقمنة والتكنولوجيا، الذي يركّز على كيفية إسهام تقنيات الجيل القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، في دفع عجلة خفض الانبعاثات ورفع الكفاءة، إضافة إلى معارض جديدة لشركات رائدة في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وحضر فعاليات افتتاح معرض ومؤتمر "أدبيك" معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان وزير دولة،

ومعالي أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، و معالي سارة المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر ومعالي منصور المنصوري رئيس دائرة الصحة أبوظبي و معالي مريم بنت محمد المهيري رئيسة مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة و معالي حميد بن سعيد النيادي مدير مكتب رئيس ديوان الرئاسة و معالي سلطان ضاحي الحميري مستشار في مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية وعدد من المسؤلين.

تستمر فعاليات "أديبك 2024" حتى 7 نوفمبر الجاري في مركز "أدنيك" أبوظبي، وسيتم خلال الحدث تنظيم 10 مؤتمرات متنوّعة تُعقد في 16 قاعة، بمشاركة أكثر من 2200 شركة عارضة تُمثّل مختلف مجالات قطاع الطاقة في العالم.

و تجتمع هذه الجهات في مكان واحد لعرض أحدث الابتكارات والحلول التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الطاقة العالمي، ومن بينها 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية، وجهات وطنية وشركات هندسية دولية، و30 جناحاً وطنياً للدول العارضة، وأربع مناطق صناعية متخصِّصة تركّز على خفض الانبعاثات الكربونية، والتحوّل الرقمي، والقطاع البحري، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي.