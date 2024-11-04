لولو للتجزئة تعلن زيادة حجم طرحها العام الأولي إلى 3.1 مليار سهم

أعلنت شركة لولو للتجزئة القابضة بي إل سي، زيادة حجم طرحها العام الأولي من 2582.2 مليون سهم إلى 3098.7 مليون سهم، ما يعادل 30% من إجمالي رأس مالها (25% سابقاً).

وأوضحت الشركة في بيان صحافي صدر اليوم، أن الأسهم الإضافية البالغة 516.4 مليون سهم تم تخصيصها بالكامل لشريحة المستثمرين المؤهلين (الشريحة الثانية).

وأكدت أن النطاق السعري لأسهم الطرح يبقى دون تغيير، حيث يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم.

وأشارت إلى أنه في حال تم بيع جميع الأسهم المطروحة للاكتتاب العام، سيكون قد تم تعديل الحجم الإجمالي للطرح العام ليصبح بين 6.01 مليار درهم (حوالي 1.64 مليار دولار) و6.32 مليار درهم (حوالي 1.72 مليار دولار).

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (حوالي 5.46 مليار دولار أمريكي) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية بناء سجل السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

وكانت فترة الاكتتاب على أسهم شركة لولو للتجزئة قد بدأت يوم الإثنين الموافق لـ 28 أكتوبر 2024، من خلال طرح 25% من رأس مالها، موزعة على ثلاث شرائح، إحداها للأفراد وخصص لها 10%، من الأسهم المطروحة، مقابل 89% للمستثمرين المحترفين، و1%، لكبار التنفيذيين للشركة.

وستنتهي فترة الاكتتاب يوم غد الثلاثاء الموافق لـ 5 نوفمبر 2024 بالنسبة لكافة الشرائح، في حين يتوقع أن يتم قبول إدراج الشركة وبدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024.

كما أعلنت شركة لولو للتجزئة اليوم أيضًا انضمام شركة مسرة للاستثمار العاملة في مجال الاستثمار في السعودية إلى قائمة المستثمرين الأساسيين، والتي تشمل: صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني.

وأشارت إلى أن شركة مسرة للاستثمار وافقت على استثمار نحو 250 مليون درهم (حوالي 68 مليون دولار)، في حين تبلغ الالتزامات الإجمالية لجميع المستثمرين الرئيسيين بموجب اتفاقيات الاستثمار الأساسية حوالي 1003 ملايين درهم (ما يعادل 273 مليون دولار)، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يومًا بعد قبول الإدراج.