2200 شركة عارضة من 160 دولة تشارك في «أديبك 2024»

تنطلق غداً الاثنين، في أبوظبي، فعاليات الدورة الاستثنائية من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2024» بالتزامن مع احتفاء الحدث العالمي بمرور 40 عاماً على انطلاقه، مستشرفاً في دورته الحالية العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، ومحافظاً على قيادته لمستقبل قطاع الطاقة العالمي.

وتعقد فعاليات «أديبك 2024»، الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، والذي تنظمه «أدنوك» خلال الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظة الله.

ويأتي الحدث تحت شعار «تواصل العقول لتحقيق انتقال واقعي ومنظم في قطاع الطاقة»، بهدف استشراف مستقبل العلاقة بين الطاقة والذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على أبرز تقنيات الجيل القادم من حلول الذكاء الاصطناعي التي تساهم في تشكيل مستقبل قطاع الطاقة.

ويقام معرض «أديبك 2024» على مساحة 16 قاعة، بمشاركة 2200 شركة عارضة من 160 دولة تعرض مختلف مجالات منظومة الطاقة العالمية، بما في ذلك 54 شركة نفط وطنية ودولية، وشركات الطاقة الدولية، و30 جناحاً مخصصة للدول المشاركة، هذا إلى جانب 4 منصات متخصصة تركز على إزالة الكربون والرقمنة والشؤون البحرية والخدمات اللوجستية، والآن تمت إضافة منصة الذكاء الاصطناعي، ويتوقع أن يتجاوز عدد الزائرين 184 ألف زائر.

وسوف يوفر المعرض منصة مثالية لعالم الطاقة لإظهار حلوله المبتكرة وإقامة الشراكات بين القطاعات اللازمة لتوفير الطاقة الآمنة والعادلة والمستدامة للجميع.

يأتي «أديبك 2024» تماشياً مع رؤية دولة الإمارات ودعم رؤية الدولة 2031 واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 ومن أجل تعزيز ريادة الإمارات في تنظيم أهم الفعاليات العالمية وترسيخ مكانة أبوظبي في مجال الطافة، فضلاً عن دعم الأهداف العالمية لتوفير طاقة آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة للجميع.

من جانبه، أكد الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ لخدمات النفط أن دورة مؤتمر و معرض أبوظبي الدولي للبترول " أديبك 2024" تحظى بأهمية كبيرة بمناسبة مرور 40 عاماً على انطلاق هذا الحدث الأبرز والاهم عالمياً في مجال الطاقة، موضحاً أن معرض أديبك 2024 قد أثبت أنه الأهم والابرز عالمياً، ويسهم في تعزيز مكانة أبوظبي الدولية في قطاع الطاقة.

وقال العامري:" تحظى دورة (أديبك 2024) برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ويُتوقَّع أن يحضر الحدث أكثر من 185 ألف زائر، و مشاركة 1,800 من أبرز الخبراء والمبتكرين في مختلف مجالات الطاقة والذكاء الاصطناعي وغيرها من التقنيات ".

واستعرض العامري الأهمية التي تكتسبها دورة " اديبك 2024" حيث ستجمع أهم المسؤولين والمعنيين بقطاع الطاقة العالمي لاستكشاف الدور الرئيسي للذكاء الاصطناعي، والتمويل في تسريع عملية الانتقال العالمي في مجال الطاقة.

وأكد العامري أهمية استعراض إمكانات الذكاء الاصطناعي في التحويل النوعي للاقتصادات والصناعات المختلفة، ودوره الفعّال في تسريع تحقيق انتقال منظَّم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة.

وتابع بالقول:" بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيسه، من المتوقَّع أن يكون (أديبك 2024) النسخة الأكثر أهمية حتى الآن، في ظل جهود المجتمع الدولي وقطاع الطاقة العالمي لاتخاذ إجراءات قوية وملموسة لتأمين الطريق إلى تحقيق الحياد المناخي، واستعراض التقنيات المبتكرة في هذا الشأن، مما يسهم في خلق مستقبل طاقة آمن وعادل ومستدام للجميع".

وشدد العامري على اهمية الاستثمارات في عمليات الاستكشاف والتطوير التي تقوم بها بشكل خاص دولة الامارات العربية المتحدة ودول الخليج العربي،حيث تعزز من ثقة الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في القطاع، ودفع في عمليات النمو والتوسع، ورفع معدلات الإنتاج في ظل الطلب العالمي المتواصل والظروف الدولية المختلفة.

وذكر ان توجه الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز لاستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في عمليات الحفر والاستكشاف قد ساعد كثيراً في تخفيض التكلفة وتقليل الوقت وتسهيل الأعمال، وتمكين الشركات من تحقيق أداء أفضل.

وشدد على اهمية استقطاب التكنولوجيا المتطورة والرقمية لتطوير القدرات والأعمال ، إلى جانب تخصيص الموارد الكبيرة في سبيل زيادة نسبة التوطين و تسيير أعمال و اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي.