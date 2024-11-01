الحسابات الجديدة للمستثمرين في سوق دبي المالي تقفز 284.5% خلال أكتوبر

ارتفعت أعداد الحسابات الجديدة التي سجلتها شركات الوساطة في سوق دبي المالي خلال أكتوبر 2024، على أساس سنوي، بنسبة 284.53% إلى 13874 حساباً، مقارنة مع 3608 حسابًا في أكتوبر من العام 2023.

واستحوذت 6 شركات وساطة على 95.3% تقريبُا من إجمالي عدد حسابات التداول الجديدة في سوق دبي المالي في شهر أكتوبر 2024، بما يعادل 13222 حساباً، وهي «بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية» بنحو 4445 حساباً.

تلاها شركة «الرمز كابيتال» ب 3619 حساباً، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ 3075 حساباً . تلاها شركة «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بـ855 حساباً. تلاها «الدولية للأوراق المالية» بـ 844 حساباً، ثم «المشرق للأوراق المالية» بـ387حساباً.

أما بالنسبة لفترة العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجلت الحسابات الجديدة للمستثمرين بسوق دبي المالي ارتفاعاً بنسبة 102.2% تقريبا لتصل إلى 84823 حساباً جديداً مقارنة مع 41952 حساباً جديداً في نفس الفترة من العام 2023.

واستحوذت في تلك الفترة أيضاً شركة «بي إتش إم كابيتال» على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة بواقع 31550 حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بـ19470 حساب، ثم «الرمز كابيتال» 12720 حساب،

يذكر أن حسابات التداول الجديدة بين شركات الوساطة تقييس زيادة الإقبال على المشاركة في الاكتتابات الجديدة، إلى جانب مدة استفادة المستثمرين من المزايا التي توفرها هذه الشركات.

إلى ذلك، أعلنت شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية، عن تعيينها مزوداً للسيولة على أسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وذلك في إطار شراكة استراتيجية بين الجانبين لتعزيز سيولة الأسهم، وضمان قدر أكبر من الاستقرار السعري، ومعاملات أكثر كفاءة للمستثمرين.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم "بي اتش ام كابيتال" بتوفير السيولة للأوراق المالية الخاصة بشركة ايه دي ان اتش للتموين المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، من خلال إدخال أسعار يومية في أنظمة التداول بالأسواق، وبما يتناسب مع الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن والصادرة من قبل سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال": "يشرّفنا أن يتم تكليفنا بهذا الدور المهم المتمثل في توفير السيولة لأسهم شركة ايه دي ان اتش للتموين عبر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يسهم في زيادة كفاءة التداول بالأسواق المحلية. ويشكل هذا التعيين إنجازاً مهماً لنا، حيث يسلّط الضوء على ريادتنا، ويعزز التزامنا بدعم الأسس القوية لبيئة النظام المالي في المنطقة".

وأضاف السعدي: "من خلال توفير السيولة، تسعى "بي اتش ام كابيتال" إلى دعم الأهداف الأوسع المتمثلة في كفاءة الأسواق وثقة المستثمرين، والمساهمة بنهاية المطاف في النمو الشامل وديناميكية الأسواق المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمكين المستثمرين من الاستفادة بشكل أفضل من الفرص المتاحة".