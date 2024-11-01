63.2 مليار درهم تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص خلال النصف الأول

بلغ إجمالي تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص نحو 63.2 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي رصيدها التراكمي إلى 1.195 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقابل 1.132 تريليون درهم، بنهاية ديسمبر 2023، بنمو 5.6%، وفق إحصائيات مَصْرِف الإمارات المركزي.

وارتفعت تمويلات البنوك الوطنية للقطاع الخاص على أساس شهري بنسبة 1.16% أو ما يوازي 13.7 مليار درهم، بينما زادت على أساس سنوي بنحو 7.3% أو ما يعادل 81.2 مليار درهم.

ووفق إحصائيات المصرف المركزي، تستحوذ البنوك الوطنية على نحو 91.5% من إجمالي محفظة ائتمان البنوك العاملة في الدولة للقطاع الخاص، والبالغة نحو 1.3 تريليون درهم مع نهاية يونيو الماضي، بينما يصل نصيب البنوك الأجنبية لنحو 8.5%.

ونمت تمويلات البنوك الأجنبية للقطاع الخاص إلى 111 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.26% أو ما يوازي 3.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 107.5 مليار درهم في يونيو 2023.