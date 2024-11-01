«بن غاطي سكاي رايز» يسجل انطلاقة استثنائية ببيع 50% من وحداته خلال 24 ساعة

وضع مشروع «بن غاطي سكاي رايز» بصمته في سوق العقارات الفاخرة بدبي، محققاً إنجازاً استثنائياً ببيع 50% من وحداته خلال أول 24 ساعة من إطلاقه، حيث يعكس الطلب الكبير على وحدات المشروع مدى جاذبيته الفريدة، كما يضع معايير جديدة للفخامة في منطقة الخليج التجاري.

وشهد حفل الإطلاق الحصري، الذي أُقيم في «سكاي بابل» بفندق ميدان يوم 30 أكتوبر، حضور أكثر من 5000 ضيف، من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمهتمين بتملك العقارات الفاخرة في دبي. وقدمت «بن غاطي» عرضاً ضوئياً أضاء أفق دبي، معززاً مكانة المشروع كجزء من مستقبل المدينة.

وقال رئيس مجلس إدارة «بن غاطي»، المهندس محمد بن غاطي، إن «مشروع (بن غاطي سكاي رايز) ليس مجرد إضافة إلى محفظتنا، بل رؤية متجددة للفخامة والتطور في دبي، والطلب الكبير على وحدات المشروع يعكس ثقة السوق المتنامية بالقيمة المستدامة للخليج التجاري، والتزام بن غاطي بتقديم أعلى معايير الجودة والابتكار».

وتابع: «بإضافة مشروع (بن غاطي سكاي رايز)، يتجاوز إجمالي محفظة مشاريعنا حالياً 40 مليار درهم، ونتطلع إلى مضاعفتها لتتجاوز 100 مليار درهم خلال الشهور الـ18 المقبلة، ما يُجسد رؤيتنا نحو تشكيل مستقبل سوق العقارات الفاخرة في دبي بمشاريع ذات قيمة استثمارية عالية».

وبوصفه أحد آخر المواقع المتاحة في منطقة الخليج التجاري، يُمثل «بن غاطي سكاي رايز» فرصة استثنائية للمستثمرين الباحثين عن العقارات في أكثر مناطق دبي حيوية، وتبلغ قيمة المشروع خمسة مليارات درهم، حيث يضم 3333 وحدة سكنية، تشمل 2256 استوديو، و996 شقة بغرفة نوم واحدة، و24 شقة بغرفتين، و26 شقة بثلاث غرف، بالإضافة إلى 31 وحدة تجارية.

ويتمتع المشروع بجاذبية استثمارية قوية سواء للإشغال الفوري أو كاستثمار مستقبلي بآفاق نمو عالية بفضل قربه من المناطق الحيوية والسياحية والترفيهية في دبي، ومع بقاء عدد محدود من الوحدات المتاحة، يُتوقع أن يصبح «بن غاطي سكاي رايز» رمزاً للفخامة والابتكار في الخليج التجاري، بفضل تصميمه المتفرد ومرافقه الفاخرة التي تزيد على 15 مرفقاً عالمي المستوى ما يجعله وجهة مميزة للمستثمرين والسكان الذين يتطلعون إلى نمط حياة راقٍ ومستدام.