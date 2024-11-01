الأسهم المحلية تستقطب 76 مليار درهم سيولة خلال أكتوبر

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 76 مليار درهم، بدعم صفقات كبيرة نفذت خلال تعاملات أكتوبر الماضي.

وتوزعت السيولة بأكثر من 68 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و7.8 مليارات درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 24.4 مليار سهم، منها 21.1 مليار في سوق أبوظبي، و3.33 مليارات سهم في سوق دبي، عبر تنفيذ أكثر من 722.4 ألف صفقة في السوقين.

ووصلت رسملة الأسواق إلى نحو 3.64 تريليونات درهم مع نهاية تداولات أكتوبر، موزعة بنحو 2.88 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و759.4 مليار درهم لسوق دبي المالي بعدما نجح في تحقيق مكاسب شهرية قربت من 2.4 مليار درهم.