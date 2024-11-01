«طيران الإمارات»: رحلات إضافية إلى أوغندا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا

رسّخت شركة طيران الإمارات حضورها في إفريقيا بإطلاق رحلات إضافية إلى عنتيبي في أوغندا، وأديس أبابا في إثيوبيا، وجوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، مشيرة إلى أنه بمجرد تفعيل تلك الرحلات، فإنها ستوفر 161 رحلة أسبوعياً بين الوجهات الإفريقية ودبي.

وذكرت الناقلة في بيان، أمس، أنه منذ رحلتها الافتتاحية إلى القاهرة التي كانت الوجهة الأولى لها في إفريقيا عام 1986، عملت على تعزيز حضورها في القارة تدريجياً، لتصل وجهاتها حالياً إلى 20 وجهة للركاب والشحن، ما أسهم في تعزيز الاتصال وتطوير سوق النقل الجوي في إفريقيا.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تحظى منطقة إفريقيا بأولوية كبيرة بالنسبة لـ(طيران الإمارات)، وسنواصل العمل على تعميق تركيزنا الاستراتيجي على التوسع والاستثمار في القارة، باعتبارها نقطة ارتكاز مهمة لشبكتنا المستقبلية، ومن شأن تعزيز رحلاتنا إلى وجهاتنا الحالية في أوغندا وجنوب إفريقيا وإثيوبيا أن يساعد في دعم خطط النمو في المنطقة، وتوفير روابط حيوية عبر دبي كبوابة رئيسة للاقتصادات الناشئة في منطقة آسيا والشرق الأوسط». وأضاف: «على مدى السنوات الـ30 الماضية، اضطلعت (طيران الإمارات) بدور محوري في تطوير قطاعي الطيران والسياحة في المنطقة، ليس فقط من خلال توسيع نطاق عملياتنا، لكن أيضاً من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الحكومات المحلية، ومجالس السياحة وشركاء الطيران، لتعزيز الصناعة وتحقيق كامل إمكاناتها».

واعتباراً من 27 أكتوبر الماضي، عززت «طيران الإمارات» عملياتها بين دبي وأوغندا من خمس رحلات أسبوعياً إلى رحلة يومية، وستشغل الناقلة الرحلتين الإضافيتين بطائرة «بوينغ 777-300ER»، لتضيف 718 مقعداً على خط (دبي -عنتيبي) أسبوعياً، ما يتيح الوصول إلى وجهات شهيرة من دبي، مثل كندا والولايات المتحدة والهند والمملكة المتحدة، وغيرها من الوجهات العالمية.

وفي إطار الاستعداد للعام الجديد، أعلنت «طيران الإمارات» زيادة وتيرة رحلاتها إلى إثيوبيا، مع إضافة رحلة يومية تربط بين دبي وأديس أبابا اعتباراً من الأول من يناير 2025.

واعتباراً من الأول من مارس المقبل، ستضيف الناقلة رحلة يومية رابعة من وإلى جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، حيث تعيد الرحلة الإضافية عمليات «طيران الإمارات» إلى مستويات ما قبل الجائحة، مع 49 رحلة أسبوعياً إلى جنوب إفريقيا، إحدى أكثر الوجهات طلباً على «طيران الإمارات» في إفريقيا.