عقارات دبي تواصل الصعود.. ومبيعات «أكتوبر» تتجاوز رقم «يوليو» القياسي

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 623.1 مليار درهم في تعاملات أول 10 أشهر من 2024، تضمنت مبيعات بقيمة 435.6 مليار درهم بعد تنفيذ 150.94 ألف صفقة، في وقت تخطت المبيعات العقارية لشهر أكتوبر - التي بلغت 61.35 مليار درهم - الرقم القياسي السابق المسجل في يوليو والبالغ 50.78 مليار درهم.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم»، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن المبيعات العقارية في دبي نمت بنسبة 42%، مقارنة بـ306.5 مليارات درهم سجلها القطاع في الفترة نفسها من العام الماضي.

بدورها، حققت الرهون العقارية ما قيمته 148.10 مليار درهم، بعد تنفيذ 29.72 ألف معاملة، مقارنة بـ114.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، بعد تنفيذ 27.51 ألف معاملة، بارتفاع نسبته 29.23%.

أما الهبات فسجلت 39.4 مليار درهم من خلال 7000 إجراء، مقارنة مع إجمالي 23.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي من خلال 5.89 آلاف معاملة، بنمو نسبته 66.9%.

وبذلك يكون قطاع العقارات في دبي سجل طفرة غير مسبوقة، وسط تزايد الطلب على مختلف أنواع العقارات السكنية والتجارية، ما يؤكد تنامي جاذبية دبي المتواصلة، وجهة استثمارية عالمية.

تصرفات أكتوبر

وخلال أكتوبر الماضي وحده، سجلت مبيعات عقارات دبي أعلى أداء شهري على الإطلاق بقيمة 61.35 مليار درهم نتجت عن 20.6 ألف صفقة، مقارنة بـ39.2 مليار درهم في أكتوبر 2023 نتجت عن 71.08 ألف صفقة، بنمو قدره 56.5% من حيث القيمة.

وأظهر رصد «الإمارات اليوم» أن مبيعات العقارات في دبي تخطت في أكتوبر 2024، الرقم القياسي السابق لشهر واحد (يوليو 2024)، والذي سجلت فيه 50.78 مليار درهم.

وتأتي مواصلة ازدهار القطاع العقاري في دبي، في ظل طلب كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات على العقارات الفاخرة وفائقة الفخامة في الإمارة، ما عزز سمعة المدينة كنقطة استثمارية من الدرجة الأولى، بحسب بيانات منصة الأبحاث والبيانات العقارية «بروبرتي مونيتور».

وقد واصلت عقارات دبي تحقيق الأرقام القياسية منذ بداية العام الجاري، حيث تشير التوقعات إلى أن السوق تستعد لبلوغ ذروة جديدة في المبيعات والأسعار بنهاية عام 2024، لتتفوق بذلك على النتائج التي تحققت بنهاية العام الماضي، والذي كان يعد الأفضل بالنسبة للسوق بفضل 401 مليار درهم من المبيعات، إلى جانب تسجيل أغلى صفقة عقارية في تاريخ السوق عند 500 مليون درهم.

عام استثنائي

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية»، وليد الزرعوني، إن السوق العقارية في دبي ما تزال في دورة صاعدة.

وأضاف: «سجلت المبيعات في كل يوم منذ بداية أكتوبر الماضي، مستوى قياسياً جديداً بعد تجاوز مستويات عام 2023 في الأيام الأولى من الشهر، بينما يتبقى شهران على نهاية العام».

وتابع: «يسير القطاع العقاري في دبي بخطى ثابتة وسريعة، في وقت لم تهدأ فيه بعدُ الذروة العقارية التي تشهدها السوق، ما يعني أن السوق ليست فقط على موعد تسجيل مبيعات استثنائية غير مسبوقة، بل تحقيق زيادة ملحوظة عن السنة الماضية 2023».

وأكد الزرعوني أن السوق ما تزال تستفيد من الأوضاع الاقتصادية الإيجابية في الإمارة، ومزايا منح تأشيرات الإقامة، والنظام الضريبي الجاذب لتأسيس وإطلاق الأعمال الجديدة، إلى جانب التنوع الثقافي مع احتضان نحو 200 جنسية من جميع أنحاء العالم.

فرص جاذبة

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة إيليو العقارية»، زاهي قشوع، إن السوق العقارية في دبي تظهر ثقة كبيرة من قِبل الأجانب والمواطنين، وفرص الاستثمار الجاذبة التي يوفرها القطاع العقاري.

وأكد قشوع أن الطلب لا يزال يفوق المعروض في السوق، ما شجع العديد من المطورين على إطلاق عشرات المشروعات في السوق خلال العام الجاري، لافتاً إلى أن العديد منهم لديه خطط للتوسع على المديين القريب والمتوسط.

وأكد قشوع أن دبي حافظت على مكانتها كإحدى الوجهات الأفضل للاستثمار العقاري، وجذبت المستثمرين من جميع أنحاء العالم، ووفرت المنتجات العقارية المطلوبة، لاسيما الفاخرة.

• 623.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 10 أشهر