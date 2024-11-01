1.4 مليار درهم صافي أرباح «بيورهيلث» في 9 أشهر

أعلنت مجموعة «بيورهيلث القابضة» نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى 2024، مسجلة زيادة في الإيرادات بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 19 مليار درهم، في حين حقّقت أرباح المجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك ارتفاعاً بنسبة 26% على أساس سنوي لتبلغ 3.1 مليارات درهم، مع هامش ربح بنسبة 16.5%، فيما ارتفع صافي الأرباح 13% على أساس سنوي، ليصل إلى 1.4 مليار درهم. وقال رئيس مجلس إدارة «بيورهيلث»، حمد عبدالله الحمادي: «نواصل تحقيق مستويات نمو متميزة، ونركز على تعزيز جهود تحسين مستويات الصحة وجودة حياة الأفراد والمجتمعات»، مشيراً إلى أن استحواذات المجموعة خلال العام الجاري رسخت موقعها مزوداً رائداً لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة.