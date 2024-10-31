«دبي التجاري العالمي» يكشف عن فعاليات نوفمبر

كشف مركز دبي التجاري العالمي، أمس، عن استضافته خلال نوفمبر المقبل، مجموعة واسعة من الفعاليات التجارية العالمية التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتبادل التجاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأفاد المركز، في بيان، بأن هذه الفعاليات ستجمع أبرز الخبراء والقادة من مجالات متعددة، تشمل التعليم، والضيافة، والبناء، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، وغيرها من قطاعات حيوية.

ويعدّ معرض «غلفود للتصنيع»، خلال الفترة من الخامس إلى السابع من نوفمبر، الفعالية الكبرى في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، حيث يسلط الضوء على أحدث الحلول التقنية في التصنيع والمعدات المتطورة.

ويعود «غلف هوست» خلال الفترة ذاتها ليكون نقطة التقاء بين المتخصصين في الطهي وخبراء الضيافة والموردين، ويتيح المعرض للمشاركين فرصة الاطلاع على الابتكارات الحديثة في خدمات الطعام والضيافة.

وفي الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر يناقش المؤتمر والمعرض السنوي الـ34 لجمعية المطاحن الدولية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أحدث الابتكارات والتوجهات والتحديات التي تواجه القطاع.

ويواصل المعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في الشرق الأوسط، في الفترة بين 12 و14 نوفمبر، استقطاب المهنيين والخبراء باعتباره من الفعاليات البارزة في قطاع التعليم.

بدوره، يقدم معرض عالم الورق في الشرق الأوسط، ومعرض عالم الألعاب في الشرق الأوسط، في الفترة ذاتها، تجربة تجارية متكاملة تغطي القرطاسية، وتجهيزات المكاتب، وزينة المناسبات، ومنتجات العلامات التجارية الرائدة، ومستلزمات المدارس، وغيرها.

كما يسعى معرض «براندز أوف إنديا» في الفترة نفسها (12-14 نوفمبر) إلى تسليط الضوء على تنوع المنتجات والخدمات الهندية في قطاع الأزياء، حيث يتوقع أن يشهد مشاركة أكثر من 350 علامة تجارية من قطاع الملابس.

إلى ذلك، يعدّ الكونغرس الدولي للتميز الطبي في الأمراض الجلدية وطب التجميل في الفترة (15-17 نوفمبر) من الفعاليات المهمة لمتخصصي الأمراض الجلدية وطب التجميل.

أما «قمة غلاديتور» التي ستنظم يومي 16 و17 نوفمبر، فتعدّ ملتقى مميزاً لرواد الأعمال، ورؤساء الشركات، والمبتكرين، بينما يعدّ معرض الشرق الأوسط للمنتجات العضوية والطبيعية في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر، الحدث الوحيد في المنطقة المخصص للمنتجات العضوية والطبيعية.

ويجمع المؤتمر الدولي لجمعية «شنتشن» خلال الفترة نفسها، المتخصصين والخبراء لمناقشة مجموعة متنوعة من القضايا المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يسهم في تعزيز التعاون ومشاركة الرؤى حول الاتجاهات والتحديات العالمية.

وذكر مركز دبي التجاري العالمي أن معرض الخمسة الكبار، الذي سيقام في الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر، يعدّ الحدث الأضخم في قطاع البناء بالشرق الأوسط، إذ يستقطب مجموعة من ذوي الخبرة والمختصين ويعرض أحدث الابتكارات في تكنولوجيا البناء والمواد والحلول.

بدوره، يُعد معرض مدن العيش المستدام في الفترة (26-28 نوفمبر)، منصة مخصصة للمخططين الحضريين والمهندسين المعماريين وخبراء الاستدامة.

من جهته، يركز معرض «جيو وورلد» في الفترة (26-28 نوفمبر) على التقنيات والحلول الجيومكانية، إذ يجمع بين الخبراء والمهنيين للاطلاع على التطورات في مجالات الخرائط، والمسح، وتحليل البيانات.