تعيين 7 مواطنين في فريق الإدارة العليا لسوق دبي الحرة

أعلنت سوق دبي الحرة تعزيز فريق إدارتها العليا بتعيين ثمانية مسؤولين تنفيذيين كبار في عدد من أقسامها الرئيسة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ضمت التعيينات الجديدة سبعة من مواطني دولة الإمارات، الذين تم تكليفهم بمناصب رئيسة في أقسام حيوية مثل التجزئة، والموارد البشرية، والمحاسبة، والتسويق، والمشتريات، وحماية الممتلكات، والأمن المؤسسي، ومكتب السوق الحرة للصرافة.

وتعليقاً على هذه التعيينات، قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مجلس إدارة سوق دبي الحرة: «نرحب بهذه الكوكبة من المديرين التنفيذيين الجدد في سوق دبي الحرة، الذين تم اختيارهم من بين مجموعة مميزة من المواهب التي تزخر بها دولة الإمارات، لتعزيز فريق الإدارة العليا في المؤسسة».

وأضاف سموه: «نحن على ثقة بقدراتهم العالية، وبدورهم المهم في دعم مسيرة سوق دبي الحرة، وتنفيذ استراتيجيتها الطموحة على مدى السنوات الخمس المقبلة وما بعدها».

بدوره، قال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش سيدامبي: «هذه التعيينات الأخيرة، تأتي في مرحلة مهمة من مسيرتنا، نعكف خلالها على وضع اللمسات الأخيرة من خطة عملنا الخمسية (2025-2029)، التي نتطلع خلالها إلى زيادة الإيرادات، وتعزيز الأرباح لمؤسستنا، والمضي قدماً في تقديم أرقى العروض، وخدمات التجزئة للمسافرين الذين يستخدمون مطارات دبي الدولية».

وأضاف: «تجسد هذه التعيينات الجديدة غنى دولة الإمارات بالإمكانات والمواهب البشرية المميزة، التي ستشكل مصدر إلهام للمهارات الوطنية لدخول معترك العمل في قطاع تجزئة السفر، وتحقيق التميز والنجاح».

وضم فريق الإدارة الذي انضم أخيراً إلى سوق دبي الحرة كلاً من:

- فاطمة الفردان، مدير أول ـ المشتريات، التي انضمت إلى سوق دبي الحرة في يونيو 2024، وتعمل تحت إشراف نائب أول الرئيس ـ المشتريات، شارون بيكام.

- محمد الخاجة، نائب الرئيس ـ دعم التجزئة، الذي انضم إلى سوق دبي الحرة في يونيو الماضي، ويعمل تحت إشراف مباشر من نائب أول الرئيس ـ التجزئة، مايكل شميد.

- ياسا طاهر، نائب الرئيس ـ الموارد البشرية، الذي انضم إلى سوق دبي الحرة في يوليو الماضي، ويعمل تحت إشراف نائب أول الرئيس ـ الموارد البشرية، منى العلي.

- خالد صالح، مدير أول ـ حماية الممتلكات والأمن المؤسسي، الذي انضم إلى سوق دبي الحرة في يوليو 2024، ويعمل تحت إشراف نائب أول الرئيس ـ حماية الممتلكات والأمن المؤسسي، زايد الشبلي.

- أليكسي بابين، مدير ـ المشتريات، انضم إلى سوق دبي الحرة في يوليو من العام الجاري، ويعمل تحت إشراف شارون بيكام.

- سليم دهمان، مدير أول ـ التسويق، انضم إلى سوق دبي الحرة في أغسطس الماضي، ويعمل تحت إشراف نائب أول الرئيس ـ التسويق، شينيد السباعي.

- منصور الخاجة، نائب الرئيس ـ المحاسبة، انضم إلى سوق دبي الحرة في سبتمبر الماضي، ويعمل تحت إشراف نائب أول الرئيس - المحاسبة، برنارد كريد.

- ناصر الجسمي، مدير أول ـ مكتب الصرافة، انضم إلى سوق دبي الحرة في أكتوبر الماضي، ويعمل تحت إشراف المراقب المالي، محمد رفيق.