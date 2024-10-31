طرح 5000 منتج وطني خلال «اصنع في الإمارات»

قال وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، إنه سيتم طرح 5000 منتج وطني خلال النسخة الرابعة لمنتدى «اصنع في الإمارات»، الذي تستضيفه مجموعة «أدنيك»، مايو المقبل، لترتفع بذلك قيمة طلبات الشراء الإجمالية للمنتجات الوطنية إلى 165 مليار درهم. وقال إنه يوجد حالياً أكثر من 10 آلاف شركة صناعية في دولة الإمارات، للمرة الأولى، بنمو جاوز 10% مقارنة بالعام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس، بعد التوقيع على اتفاقية شراكة لإطلاق النسخة الرابعة من المنتدى، بحضور وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الدكتور سلطان الجابر، والشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي.

وأضاف وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، عمر السويدي، أن المنتدى سيركز في دورته المقبلة على دعم الصناعة الوطنية بشكل خاص، واستدامة سلاسل التوريد في الدولة ولصناعاتها المختلفة، داعياً المستثمرين إلى المشاركة في الدورة المقبلة للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار والتصنيع المحلي والحملة الوطنية لدعم التصنيع المحلي.

وأشار إلى أن الدورة المقبلة ستشهد استضافة 150 من الحرفيين الإماراتيين في إطار تشجيع الصناعة الوطنية.

وذكر أن لجنة تطوير الصناعة التي يترأسها وزير الصناعة والتكنولوجية المتقدمة، بمشاركة مختلف الجهات المحلية والاتحادية وبعض الشركاء من القطاع الخاص، تدعم الصناعة وتحرص على تقديم أكبر قدر ممكن من الحوافز وتسهيلات التمويل للشركات الصناعية بشكل مستمر، مثل خفض أسعار الطاقة الذي أعلنه خلال الدورة الماضية، وحلول الطاقة المتجددة، والتركيز على إقامة مجمعات ومدن صناعية متخصصة تخدم الصناعات الجديدة.

وأكد السويدي أن هناك حرصاً من الجانبين المحلي والاتحادي على تطوير أفضل بنية تحتية، ودعم المواصفات والتشريعات التي تخدم التوجهات في الصناعات الجديدة، مؤكداً أن الدورة المقبلة ستشهد مزيداً من التمويلات الميسرة لقطاع الصناعة تزامناً مع حرص الوزارة على زيادة التمويل المتاح للشركات الصناعية سنوياً، من خلال جذب مزيد من الشركاء لزيادة التمويل المتاح للمصنّعين.

من جهته، قال الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، إن المنتدى سيستضيف للمرة الأولى جناحاً خاصاً بالصناعات والمنتجات الحرفية الإماراتية، ما يجسد جزءاً رئيساً من الهوية الإماراتية، ويعزز من الجهود الرامية للحفاظ على هذه الصناعات ودعمها لتكون رافداً رئيساً للاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية هي رأس المال الحقيقي لضمان استدامة التطور.

بدوره، قال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك» حميد الظاهري، إن منتدى «اصنع في الإمارات» سيشهد قفزات نوعية، من حيث الحجم والتنوع في القطاعات المشاركة بعد استضافة «أدنيك» له للمرة الأولى، موضحاً أن المنتدى سيضم 12 قطاعاً خلال الدورة المقبلة، منها الأغذية والمشروبات، والزراعة، والأدوية، والتقنيات الطبية، والسفن والقوارب، والصناعات البحرية، وقطاع الحرف اليدوية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي.

وتوقع حضور أكثر من 20 ألف زائر للدورة المقبلة من المنتدى، مقابل 13 ألف زائر في الدورة الماضية، فضلاً عن زيادة المساحة المخصصة للمنتدى إلى 50 ألف متر مربع، بزيادة تصل إلى ثلاثة أضعاف المساحة خلال الدورة الماضية.

إلى ذلك، قال المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، بدر العلماء، إن التعاون مع وزارة الصناعة يأتي في إطار جهود تعزيز مكانة أبوظبي كأكثر وجهة صناعية تنافسية في المنطقة، لافتاً إلى أن القطاع الصناعي في الإمارة يقوم بدور رئيس في استراتيجية التنويع الاقتصادي، من خلال تسريع النمو والتحول إلى اقتصاد رقمي مستدام.

وبيّن أن شركات صناعية في الإمارة استطاعت رفع إنتاجيتها بنسب تصل إلى 28% العام الماضي، كما ارتفع إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي للإمارة إلى 101 مليار درهم، ما يمثل 16.5% من الاقتصاد النفطي، مشيراً إلى أن المنتدى يساعد على جذب المزيد من الشركات للاستثمار في أبوظبي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتعرف إلى فرص الاستثمار، وسبل تأسيس مصانعهم في أبوظبي، والتصدير إلى مختلف الدول.

• 10 آلاف شركة صناعية في الدولة للمرة الأولى بنمو 10%.