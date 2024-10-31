«دييز»: 88% نسبة التوطين في المراكز القيادية

أطلقت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة (دييز) خطتها الاستراتيجية للموارد البشرية للفترة (2024-2026)، التي تمثل نقلة نوعية في مسيرة السلطة نحو تطوير منظومة شاملة، تُسهم في توفير بيئة عمل ترتقي بأداء الكوادر البشرية والكفاءات على مستوى السلطة والمناطق الاقتصادية التابعة لها، وبالتالي تعزيز ارتباطهم بالمؤسسة والحفاظ عليهم.

وأوضحت «دييز» في بيان، أمس، أن الخطة ترتكز على خمسة محاور رئيسة، تتمثل في الاستثمار بالكوادر، وتطوير أفضل بيئة عمل، وتعزيز مستويات التوطين، وتبني الأنظمة المتقدمة الأكثر فعالية، واعتماد الموارد البشرية كمطور أعمال، مشيرة إلى أن نسبة التوطين في المناصب والمراكز القيادية والعليا للسلطة بلغت 88%، فيما نجحت خلال العام الجاري باستبقاء نسبة 98% من إجمالي الموظفين في عام 2023.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والاستراتيجية المؤسسية في «دييز»: «نسعى من خلال إطلاق الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع مستهدفات استراتيجية جودة الحياة في دبي حتى العام 2033، إلى الوصول لمستويات جديدة من رضا وسعادة موظفي (دييز)، عبر تبني حلول ومفاهيم جديدة في مجال الابتكار الحكومي، لتطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكوادر الوطنية والمواهب العالمية على الابتكار».

يشار إلى أن السلطة تمكنت من تعيين أكثر من 40 كفاءة من مواطني الدولة في مختلف الإدارات والأقسام خلال العامين الماضيين، في خطوة تؤكد التزامها توفير أفضل فرص العمل للمواطنين وغيرها من فرص التطور الوظيفي. بما يعكس بيئة العمل المتميزة التي توفرها للموظفين.