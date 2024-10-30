310.8 مليون دولار أرباح "دبي لصناعات الطيران" خلال 9 أشهر

أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" اليوم نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إذ نمت أرباح الشركة بنحو 55% إلى 310.8 مليون دولار ، مقارنة بـ200.6 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغت أرباح الفترة قبل احتساب الضرائب 326.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2024 ، مقارنة بـ207.5 مليون في العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 1.017 مليار دولار ، مقابل 989.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

ووفق ما أعلنته الشركة عن نتائج أعمالها خلال فترة التسعة أشهر، فقد وقعت اتفاقيات لشراء 23 طائرة بقيمة 1.1 مليار دولار أمريكي تقريباً، و91% من الطائرات ضيقة البدن، و86% منها طائرات مزودة بتكنولوجيا الجيل التالي.

كما وقعت خلال أكتوبر الجاري اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ حوالي نصف مليار دولار أمريكي.

ووصل عدد الطائرات التي تم الاستحواذ عليها إلى 47 طائرة منها 11 مملوكة و36 مدارة، فيما وصل عدد الطائرات المباعة إلى 47 منها 16 طائرة مملوكة و31 مدارة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران فيروز تارابور: "ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 57% و 13% قبل البنود الاستثنائية بفضل نمو الإيرادات بنسبة 3%، مما أدى إلى تحقيق هوامش ربحية قبل الضرائب بنسبة 23% مع عوائد على حقوق الملكية قبل الضرائب بنسبة 11%".

وأضاف "نواصل إدارة ميزانيتنا العمومية بحكمة مع استمرار قوة مقاييس السيولة وكفاية رأس المال، وقد أنهينا الربع بسيولة قدرها 4 مليار دولار أمريكي ونسبة تغطية السيولة قدرها 335%، كما تحسنت الرافعة المالية".

وقال "في عام 2024، أعلنا عن توقيع اتفاقيات لشراء 33 طائرة من أطراف متعددة مقابل مبلغ إجمالي يقارب 1.6 مليار دولار أمريكي، وبشكل مجمع، يبلغ متوسط عمر محافظ الطائرات المشتراة 4.4 عاماً، مع متوسط مدة إيجار متبقية قدرها 8 سنوات، وهي مؤجرة لـ 17 شركة طيران في 13 دولة".

وتتكون المحفظة المجمعة بنسبة 94% من الطائرات ذات البدن الضيق من حيث القيمة، بينما تشكل الطائرات المجهزة بتكنولوجيا الجيل التالي 90% من المحفظة.

وأوضح تارابور أن طلبياتهم تغطي الفترة حتى الربع الثاني من عام 2026، على الرغم من أن استمرار عدم اليقين بشأن التسليم من جانب شركة بوينج يؤخر عمليات التسليم في الأمد القريب.

وأفاد بأن الإيرادات السنوية لقسم الهندسة في الشركة زاد بنسبة 35% إلى 131 مليون دولار أمريكي، كما زادت الربحية بنسبة 128% إلى 27.6 مليون دولار أمريكي.

وقال "تسير عملية تطوير السعة الإضافية لحظائر الطائرات الحديثة في منشأتنا في عمان بالأردن على المسار الصحيح ويتمثل هدفنا في تشغيل خمسة خطوط حظائر طائرات إضافية بنهاية عام 2024".