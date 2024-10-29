مكتوم بن محمد: المستقبل في دبي بدأ بالفعل.. والقادم أفضل

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن ميزانية حكومة دبي 2025-2027 التي تعدّ الأضخم في تاريخ دبي، هي ترجمةٌ فعلية لطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، التي لا تعرف الحدود.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ميزانية حكومة دبي 2025-2027 التي تعدّ الأضخم في تاريخ دبي هي ترجمةٌ فعلية لطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد التي لا تعرف الحدود، والمتابعة الدائمة للشيخ حمدان بن محمد الذي يريد الأفضل لدبي وأهلها."

وأضاف سموه: "هذه الدورة شملت إجمالي نفقات قدرها 272 مليار درهم وإجمالي إيرادات قدرها 302 مليار درهم، واحتياطياً عاماً محتجزاً من الإيرادات يبلغ 15 مليار درهم.".

وتابع سموه قائلا: "أرسى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مبادئ الحكم في دبي والتي تنص على أنّ دبي عاصمة للاقتصاد وأن نضع الأجيال القادمة نصب أعيننا، لذلك وضعنا جلّ تركيزنا في دعم المشاريع التنموية وتحفيز الاقتصاد الكلي وتحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، وأجندة دبي الاجتماعية 33 ليكون الإنسان في دبي محوراً لكلّ ما نقدمه، وحرصنا أن تعكس الميزانية الاهتمام بالخدمات الاجتماعية وتطوير جودة الحياة في الصحة والتعليم والثقافة والبنية التحتية."

وختم سموه بالقول: "المستقبل في دبي بدأ بالفعل، والقادم أفضل في أجمل مدن الأرض".