بدء الأعمال الإنشائية في «جزيرة آمالي» بكلفة ملياري درهم

أعلنت «شركة آمالي العقارية» المتخصصة في قطاع التطوير العقاري فائق الفخامة، عن بدء الأعمال الإنشائية، رسمياً، في مشروع «جزيرة آمالي»، والتي تقع في «جزر العالم» قبالة سواحل مدينة دبي. وجاء الإعلان خلال حفلٍ بحضور مقاولي الأعمال البحرية للمشروع، وهما شركتا «دتكو للإنشاءات»، و«فان أورد» المتخصصة في أعمال التجريف.

وتوقعت الشركة أن تبدأ أعمال الأساسات في المشروع الذي تبلغ كلفته ملياري درهم في مارس 2025، في ما ينتظر أن ترسي الجزيرة معايير جديدة للحياة الفاخرة في الجزر.

وبحسب الشركة، يضم مشروع «جزيرة آمالي» 24 فيلا حصرية تتوزع على جزيرتي «أوروغواي» و«ساو باولو»، وتمتاز جميع الفلل بواجهة بحرية خاصة تمتد لمسافة 50 متراً لكل فيلا، في ما من المقرر إنجاز المشروع بالكامل في الربع الأول من عام 2027.



وكشفت الشركة عن بيع ثلاث من الفلل الأعلى قيمة مقابل 400 مليون درهم، بما في ذلك فيلا «أفاتيا» التي تقع على جزيرة خاصة مقابل 200 مليون درهم، وتغطي مساحة إجمالية تصل إلى نحو 60 ألف قدم مربعة، فضلاً عن بيع وحدتين من فلل «أريا» بسعر 100 مليون درهم لكل منهما.

وقال المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لشركة آمالي العقارية، علي سجواني: «يعتبر الإعلان عن بداية الأعمال الإنشائية في مشروع (جزيرة آمالي) لحظة فارقة تغمرنا جميعاً بالفخر، حيث تمحور تركيزنا في هذا المشروع على تجسيد المفاهيم الحقيقية للفخامة العصرية المتمثلة في تلبيتها للتفضيلات الشخصية والراحة والكمال، لنقدم للمتعاملين معنا تجارب غاية في الخصوصية والفخامة»، لافتاً إلى أن «آمالي العقارية» توفر تجارب معيشة استثنائية.



من جهتها، قالت المُؤسِّسة المشاركة والمديرة التنفيذية للعمليات في شركة آمالي العقارية، أميرة سجواني: «كانت رغبتنا في إنشاء مشروع استثنائي فائق الفخامة، السر وراء إطلاقنا هذا المشروع الفريد من نوعه، فهو ليس مجرد مجموعة من المنازل فحسب، بل يشكل ملاذاً هادئاً، ويجسد أسلوب حياة استثنائية بمفهومٍ جديد، ولقد راعينا في تصاميمه توفير أقصى مستويات الراحة والخصوصية».