«دبي المالي» لأعلى مستوى منذ 10 سنوات

عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي، في نهاية تعاملات أمس (الاثنين)، لكسر حاجز 4500 نقطة، ليرتفع من جديد لأعلى مستوى منذ 10 أعوام، وتحديداً منذ منتصف نوفمبر 2014، ليصل إلى مستوى 4536.92 نقطة، صاعداً بنسبة 1.29%، وبما يعادل 57.73 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 1.04%، من 745.7 مليار درهم، في آخر جلسات الأسبوع الماضي، إلى 753.512 مليار درهم في نهاية جلسة أمس (أولى جلسات الأسبوع الجاري)، بمكاسب سوقية وصلت إلى 7.81 مليارات درهم.

وحدد محللان ماليان لـ«الإمارات اليوم» أربعة أسباب رئيسة للصعود القوي لأسواق الأسهم المحلية أمس، ونجاحها في تحقيق مكاسب قوية. وأوضحا أن تلك الأسباب تشمل: تراجع المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط، والتوقعات الإيجابية بشأن النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق، فضلاً عن الطروحات الأولية القوية، وتزايد وتيرة الشراء المؤسساتي للأسهم المدرجة.

ودعم مكاسب سوق دبي المالي، ارتفاع سهمي «إعمار للتطوير» بنسبة 5.03% بالغاً أعلى مستوياته على الإطلاق عند 9.18 دراهم، و«إعمار العقارية» بنسبة 4.15% بالغاً مستوى 8.84 دراهم.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» النشاط، مستقطباً سيولة بنحو 149.89 مليون درهم، تلاه «إعمار للتطوير» جاذباً نحو 55.87 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً أكثر من 38.13 مليون درهم.

وبحسب بيانات «دبي المالي»، فإن محصلة شراء تعاملات المستثمرين الأجانب بلغت خلال جلسة أمس، نحو 60.28 مليون درهم، بعد مشتريات بقيمة 217.37 مليون درهم، ومبيعات بقيمة 157.09 مليون درهم.

وبلغت قيمة «مبيعات» المواطنين من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 250.54 مليون درهم، مقابل «مشتريات» بقيمة 190.26 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بقيمة 60.28 مليون درهم.

كما اتجهت المؤسسات للشراء بقيمة بلغت نحو 262.24 مليون درهم، مقابل «مبيعات» بلغت قيمتها 196.76 مليون درهم، وبلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو 65.48 مليون درهم، محصلة «شراء».

بدورها، بلغت قيمة مبيعات الأفراد 210.87 ملايين درهم، مقابل مشتريات من الأسهم بقيمة 145.39 مليون درهم، لتكون المحصلة «بيعاً» بنحو 65.48 مليون درهم.

بدوره، قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي «فادجي»، بنسبة 1.13% ليغلق عند 9307.68 نقاط مع تسجيل سيولة بقيمة 1.436 مليار درهم. وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «فينكس كروب» 12.8%، و«إن إم دي سي جروب» 9%، و«ريسبونس بلس» 6.9%، و«الدار العقارية» 5.48%، و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 1.85%.

واستحوذ سهم «العالمية القابضة» على النصيب الأكبر من التداولات بسيولة ناهزت 195.92 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية» جاذباً نحو 129.44 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» و«مدن القابضة» بسيولة 96.199 مليون درهم، و91.67 مليون درهم على التوالي.

من جانبه، قال كبير محللي السوق لدى شركة «سنشري فاينانشال»، أرون ليزلي جون، إن «اختراق المؤشر العام لسوق دبي المالي حاجز 4500 نقطة للمرة الأولى منذ عام 2014، جاء بدعم من تراجع القلق بشأن الظروف الجيوسياسية، والنتائج المبهرة التي حققتها البنوك»، متوقعاً صدور نتائج أعمال قوية من شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» وبنك المشرق، وشركة الخليج للملاحة الأسبوع الجاري.

وتوقع أن يشهد الأسبوع الجاري الإعلان عن أرباح جيدة لشركات: الدار العقارية، وبروج، وملتيبلاي، وأدنوك للحفر، وأدنوك للتوزيع، وإي آند، ومصرف أبوظبي الإسلامي.

بدوره، ذكر المستشار المالي محمود عطا، أن «الطروحات الجديدة تعدّ من الأسباب الرئيسة في تعزيز صعود سوق دبي، حيث لعبت دوراً كبيراً في تعزيز جاذبيته»، مشيراً إلى أن «المؤسسات» قادت ارتفاعات السوق الأخيرة. وقال: «لاتزال كثير من الأسهم المتداولة في سوق دبي تتداول عند مستويات مكررات ربحية منخفضة، وهذا يعدّ من عوامل الجذب للمستثمرين». وأشار إلى أن من تلك الأسباب، تنفيذ مؤسسة «فوتسي راسل» تغييراتها، الجمعة الماضي، والتي شملت أسهم 25 شركة، نجحت في استقطاب سيولة تداولات لامست ستة مليارات درهم.

. سهم «إعمار للتطوير» يتجاوز 9 دراهم للمرة الأولى على الإطلاق.

. سوق دبي المالي يربح 7.81 مليارات درهم في مستهل الأسبوع.