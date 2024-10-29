«لولو» تحدد النطاق السعري لطرحها بين 1.94 و2.04 درهم للسهم

أعلنت شركة «لولو للتجزئة القابضة بي إل سي» أمس، النطاق السعري لبيع أسهمها، وبدء فترة الاكتتاب في طرحها العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وذكرت الشركة، في بيان، أن من المتوقع أن تُغلق فترة الاكتتاب التي بدأت أمس، الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر 2024 للمستثمرين الأفراد في دولة الإمارات والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين والمستثمرين المحترفين.

وتم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.94 و2.04 درهم للسهم الواحد، ما يعني أن قيمة الأسهم ستكون بين 5.1 مليارات درهم و5.27 مليارات درهم، بافتراض بيع جميع الأسهم المعروضة.

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستراوح القيمة السوقية لشركة «لولو للتجزئة» عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم و21.07 مليار درهم.

وسيتم بيع إجمالي 2.582 مليار سهم عادي، وتمثل ما نسبته 25% من إجمالي الأسهم المصدرة في رأسمال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة «لولو العالمية القابضة المحدودة».

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، المتوقع الإعلان عنه يوم السادس من نوفمبر المقبل، بينما من المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس الموافق 14 نوفمبر.

وتسعى الشركة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة، سيف الدين روباوالا، إن هذا الطرح العام يمثل فرصة فريدة للمستثمرين المحليين والدوليين للمشاركة في نمو أكبر تاجر تجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية، وأسرع الشركات نمواً على نطاق واسع في السعودية، لافتاً إلى أن «لولو» تقدم خدماتها لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً عبر متاجرها في أسواق دول مجلس التعاون.