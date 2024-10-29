«دبي لصناعات الطيران» تعلن شراء 10 طائرات

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أمس، توقيعها أخيراً، اتفاقية لشراء 10 طائرات مقابل مبلغ إجمالي يبلغ نحو 0.5 مليار دولار أميركي.

وأوضحت أن محفظة الطائرات بأكملها تتكوّن من طائرات ذات هيكل ضيق من الجيل التالي، وهي مؤجرة لأربع شركات طيران في أربع دول. ومن المتوقع تسليم جميع الطائرات بنهاية عام 2024. وإضافة إلى ذلك، بدأت «دبي لصناعات الطيران» بإدارة عمليات شراء وبيع حصص ملكية في 36 طائرة مدارة من مستثمرين حاليين إلى مستثمرين جدد، وتتم إدارة هذه الطائرات لمصلحة مستثمرين مؤسسيين، من خلال قسم خدمات المستثمرين في الطائرات، وهو فريق يعمل على دعم قاعدة المستثمرين العالمية في إدارة أكثر من 100 طائرة.