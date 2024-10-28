خلال ساعة من الاكتتاب.. تغطية كاملة لطرح أسهم «لولو للتجزئة»

تلقت شركة لولو للتجزئة القابضة تغطية كاملة للأسهم في طرحها العام الأولي البالغ 5.27 مليار درهم (1.43 مليار دولار) بعد ساعة فقط من فتح باب الاكتتاب.

وبحسب شروط الصفقة، تجاوز الطلب على الاكتتابات عدد الأسهم المعروضة، وفقا لتقرير نشرته وكالة «بلومبيرج» الإخبارية اليوم.

وكانت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر التجزئة قد حددت نطاقاً سعرياً يتراوح بين 1.94 درهم و2.04 درهم للسهم، بحسب بيان صدر في وقت سابق من يوم الاثنين.

ويشير الحد الأعلى إلى قيمة سوقية تبلغ 21.1 مليار درهم.

ووفقاً للنطاق السعري لأسهم الطرح، ستتراوح القيمة السوقية لشركة لولو للتجزئة عند الإدراج بين 20.04 مليار درهم (5.46 مليار دولار) و21.07 مليار درهم (حوالي 5.74 مليار دولار).

وسيتم بيع إجمالي 2,582,226,338 سهماً عادياً، وتمثل ما نسبته 25٪ من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال الشركة، من قبل المساهم الوحيد في الشركة، شركة لولو العالمية القابضة المحدودة.

وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي من خلال عملية البناء السعري، ومن المتوقع الإعلان عنه يوم الأربعاء 6 نوفمبر 2024.

وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على نسبة إجمالية لتوزيعات الأرباح تبلغ 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، تُدفع بشكل نصف سنوي، وذلك شريطة الالتزام بسياسة توزيع الأرباح الخاصة بالشركة. وتستهدف الشركة أن يتم دفع أرباح الأسهم عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 في النصف الأول من عام 2025.

ومن المتوقع أن يتم قبول الأسهم للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الخميس 14 نوفمبر 2024.

وأبرمت الشركة والمساهم البائع اتفاقيات استثمارات أساسية مع كل من صندوق أبوظبي للتقاعد وشركة ممتلكات البحرين القابضة، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني «المستثمرين الأساسيين»، والتي التزم بموجبها المستثمرون الأساسيون بشكل فردي وليس بشكل مشترك أو مشترك ومنفرد بشراء أسهم الطرح ضمن شريحة المستثمرين المحترفين بسعر الطرح النهائي.

كما التزم المستثمرون الأساسيون بدفع حوالي 753 مليون درهم «205 ملايين دولار» في الاكتتاب العام، منها التزمت شركة الإمارات الدولية للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 100 مليون دولار، مع خضوع أسهم كل منهم لفترة حظر مدتها 180 يوماً بعد قبول الإدراج.