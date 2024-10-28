بيع فيلا في نخلة جميرا بـ 130 مليون درهم

أعلنت شركة «إيه إتش إس» العقارية عن بيع فيلا «سيرينيتي» في نخلة جميرا، بمبلغ 130 مليون درهم، لافتة إلى أن «سيرينيتي» تعتبر الأخيرة ضمن خمس فلل اشترتها الشركة منذ بدء تأسيسها، وأعادت تطويرها وتحويلها إلى مساكن فائقة الجودة، وطرحها في السوق بتصميمات داخلية وخارجية.

وتمتد «سيرينيتي» على مساحة أرض تزيد على 17 ألف قدم مربعة، وتوفر مجموعة من وسائل الراحة العالمية، بما في ذلك غرفة سينما، وحمامات سباحة داخلية وخارجية، وصالة ألعاب رياضية، وغرفة بخار وسبا. كما تتميز بموقع يوفر إطلالات على المدينة والبحر.