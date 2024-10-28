«يو.بي.إس»: اقتصاد الإمارات سينمو بأكثر من 5% العام المقبل

أكد الرئيس التنفيذي للاستثمار في الأسواق العالمية الناشئة في بنك «يو.بي.اس» السويسري لإدارة الثروات، مايكل بوليجر، أن التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ترجّح نموه بأكثر من 5% في العام المقبل 2025. وقال بوليجر، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش إحاطة إعلامية عُقدت عن بعد، إن «التوقعات المتفائلة لنمو اقتصاد الإمارات تتماشى بشكل كبير مع تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة قبل أيام».

وكان صندوق النقد الدولي قد أبقى أخيراً على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2024، ترتفع إلى 5.1% خلال العام المقبل 2025. وأضاف بوليجر، أن هناك العديد من العوامل العالمية التي تسهم في تحديد التوقعات لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها إنتاج النفط وقرارات «أوبك»، إلى جانب عوامل أخرى إيجابية، مثل إعلانات التحفيز في الصين، وتدابير السياسة النقدية، وتخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي، وجميعها عوامل ستكون كافية لدفع الأسواق والاقتصاد العالمي نحو التعافي.

وأوضح أن هذه العوامل ستسهم من دون شك في التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على أداء الاقتصاد الإماراتي الذي نتوقع أن يواصل زخم النمو، ويحافظ على مساره الإيجابي.

وأشار بوليجر إلى أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المتعلقة بالسياسات النقدية ستكون أيضاً من العوامل المؤثرة على الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً انخفاضاً بنحو 150 نقطة أساس في أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2025.