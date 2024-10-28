«ديوا» تبحث تعزيز استخدامات الحلول الرقمية مع «مايكروسوفت»

زار وفد برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، سعيد محمد الطاير، المقر الرئيس لشركة «مايكروسوفت» في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأميركية، لمناقشة إمكانات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية والبنية التحتية الذكية.

وخلال الزيارة، التقى الطاير بالمسؤولين التنفيذيين في «مايكروسوفت»، المدير العام لـ«M365 Copilot and Apps»، راجموهان راجاجوبالان، والمدير الرئيس لهندسة برمجيات الصناعة، ريكاردو فيلالوبوس.

وركزت المناقشات على الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي من «مايكروسوفت»، لتعزيز بيئة عمل فعّالة ومبتكرة، إضافة إلى استكشاف حلول المباني الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتماشى مع التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالابتكار الرقمي والبنية التحتية المستدامة.

وكانت الهيئة أتاحت لموظفيها بداية العام الحالي المساعدَين الذكيين «مايكروسوفت 365 كوبايلوت» و«مايكروسوفت سيكيورتي كوبايلوت»، لتصبح أول جهة حكومية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد هذا النوع من التقنيات المتطورة من «مايكروسوفت».

ويأتي ذلك انسجاماً مع جهود الهيئة لتوظيف الابتكار وأحدث التقنيات الإحلالية، لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والجودة.

وأكد الطاير التزام الهيئة بالاستفادة من أحدث التقنيات لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، المتمثلة في تعزيز التميّز التشغيلي وسعادة المتعاملين والاستدامة البيئية.

وقال الطاير: «نعمل على تبني أحدث الحلول الرقمية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لتعزيز مكانتنا كمؤسسة مستدامة رائدة عالمياً، والإسهام في دعم رؤية دبي كمدينة ذكية ومستدامة، وتعاوننا مع مايكروسوفت يعزز هذه المهمة ويفتح الأبواب أمام التطورات التكنولوجية الجديدة التي ستعود بالنفع على بيئة العمل لدينا ومتعاملينا على حد سواء».

وسلّط فريق «مايكروسوفت»، الضوء على قدرات «Microsoft 365 Copilot»، وهي أداة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لرفع كفاءة القوى العاملة وإنتاجيتها من خلال أتمتة وتعزيز العمليات اليومية. كما تطرقت المناقشات لحلول المباني الذكية من مايكروسوفت، المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الرائدة، والتي تعد بتحسين استخدام الطاقة، وتعزيز بيئات المباني المستدامة.