مؤتمر التنويع الاقتصادي ينطلق 31 أكتوبر

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، في الفترة بين 31 أكتوبر الجاري والأول من نوفمبر 2024، النسخة لأولى من مؤتمر التنويع الاقتصادي، وذلك بحضور ومشاركة وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء المزروعي.

وسيجمع المؤتمر خبراء سياسة عالميين، وصناع قرار حكوميين، وعلماء أبحاث وأكاديميين من جميع أنحاء العالم، فضلاً عن قادة فكر من جامعات ومؤسسات صنع السياسات ومنظمات دولية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

يذكر أن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعد الناشر لسلسلة «مؤشر التنويع الاقتصادي العالمي».