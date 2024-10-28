شركات تقنية: الإمارات أرض خصبة لتطوير الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

قال رؤساء شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار من خلال المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية.

وأكدوا أن مبادرات الإمارات الاستباقية لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، تظهر التزامها بالتقدم التكنولوجي، لافتين إلى أن تركيز الدولة على الابتكار والتكنولوجيا، يجذب الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا، وينمي المواهب المحلية.

وقال الرئيس التجاري لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في شركة «مابابل» Mappable، عبدالله محمد: إن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتكنولوجيا والابتكار من خلال المبادرات والاستثمارات الاستراتيجية، إذ أصبحت الدولة أرضاً خصبة لتطوير التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي و«إنترنت الأشياء».

وأضاف أن مبادرات الإمارات الاستباقية لدمج التكنولوجيا في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الخدمات الحكومية والخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة والرعاية الصحية والتعليم، تظهر التزامها بالتقدم التكنولوجي، وتسهل البيئة الداعمة لشركات التكنولوجيا العالمية، مشيراً إلى أن ريادة الإمارات في مجال التكنولوجيا لا تسهم فقط في دفع عجلة التنوع الاقتصادي، بل تضع معياراً للابتكار على مستوى العالم.

ولفت إلى أن معرض «جيتكس» يُعدُّ مثالاً حياً على هذا التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة، ودورها المحوري في صياغة المشهد التكنولوجي العالمي.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة «يانغو» العالمية، رومان كارلاش: إن دولة الإمارات رسخت مكانتها قائداً عالمياً في قطاع التكنولوجيا، باعتبارها من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي.

وأكد دور التكنولوجيا في إعادة تشكيل القطاعات ككل، مشيراً إلى أن معرض «جيتكس» يدعم رؤية الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتكنولوجيا.

من جهته، قال المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «شركة تالي سوليوشنز»، فيكاس بانشال: إن الإمارات أثبتت نفسها قائداً في مجال التقدم التكنولوجي؛، إذ تتميّز بقيادة ذات رؤية والتزام بتعزيز اقتصاد رقمي قوي، وذلك في عالم أعمال سريع يُعدُّ فيه دمج التقنيات الناشئة أمراً بالغ الأهمية للشركات التي تسعى إلى تحقيق النجاح والنمو المستدام.