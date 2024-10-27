الجناح الوطني لدولة الإمارات يشارك في الدورة السابعة لمعرض مراكش للطيران

يشارك الجناح الوطني لدولة الإمارات في الدورة السابعة لمعرض مراكش الدولي للطيران، الذي سيعقد في القاعدة الجوية العسكرية، مراكش، بالمملكة المغربية، من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2024، تحت شعار "التميز والابتكار".

ويمثل الجناح الوطني، الذي يُنظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بدعم من وزارة الدفاع ومجلس التوازن، منصة إستراتيجية تتيح للشركات المحلية المتخصصة في الصناعات الدفاعية فرصة استعراض منتجاتها وتقنياتها الدفاعية المتطورة، والتواصل المباشر مع ممثلي الحكومات والشركات العالمية.

ويضم الجناح تسع شركات إماراتية متخصصة في مجالات الصناعات الدفاعية المختلفة، تشمل الأنظمة الجوية، والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرزها شركات أداسي، والطارق، وأدفانسد كونسبت، وهالكون، ولهب وكراكال، التابعة لمجموعة "إيدج"، بالإضافة إلى "فينتور ون"، وشركة كاليدس للطيران، وشركة "كي تكنولوجيز".

ويقام معرض مراكش للطيران تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وتنظمه وزارة الصناعة والتجارة، وإدارة الدفاع الوطني، وبدعم من القوات الجوية الملكية المغربية، ويُعتبر من أبرز المنصات العالمية التي تنطلق من إفريقيا، ويجمع نخبة من الشركات والمختصين من أنحاء العالم المختلفة؛ لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في مجالات الطيران والفضاء والدفاع، واستكشاف آخر التطورات في القطاع من خلال المؤتمرات وإبراز تجارب وخبرات العارضين.

وتولي هذه النسخة اهتماما خاصا للابتكار والتكنولوجيا الحديثة، مع تخصيص مساحة خاصة للشركات الناشئة ومشاريع البحث والتطوير، كما تستعد لاستقبال أول طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي (AH- 64E)، في إطار اتفاق مع شركة "بوينغ" لإنتاج 24 طائرة للمملكة المغربية.

وأكدت منى أحمد الجابر، رئيسة مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، أهمية المشاركة في المعارض الدولية للدفاع والطيران، وقالت: "يمثل معرض مراكش الدولي للطيران منصة مثالية لتعزيز الشراكات الجديدة واستكشاف أحدث التوجهات والتكنولوجيا، بحضور نخبة من الفاعلين في قطاع صناعات الطيران. وقد حقق المعرض منذ انطلاقته عام 2008، تطوراً استثنائياً عزز من أهميته ورسخ مكانته كأحد أبرز المعارض العالمية في مجال الطيران والفضاء".

وأضافت: "تأتي مشاركة الجناح الوطني كجزء من إستراتيجية المجلس لتوطيد العلاقات الدولية وتبادل الخبرات مع الأطراف المختلفة، ويُعد المعرض فرصة للشركات الدفاعية الوطنية للتواجد مع نظيراتها العالمية واستعراض أحدث الابتكارات في مجال الطيران والدفاع".

وأكدت التزام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بدعم المؤسسات الصناعية المحلية لتمكينها من التوسع الدولي وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدفاعية، منوهةً بأن مشاركة الجناح الوطني في معرض مراكش للطيران، تعد الخامسة في المعارض الدفاعية لعام 2024، على أن يختتم المجلس مشاركاته للعام 2024 بمعرض البحرين الدولي للطيران، ومعرض الصين الجوي في نوفمبر المقبل.

من جانبه، لفت د.خليفة البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة "كاليدس"، التي تشارك تحت مظلة الجناح الوطني في معرض مراكش للطيران، إلى أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية في دعم المشاركات الخارجية. وقال: "تتيح مشاركتنا في مثل هذه المعارض الدولية فرصة لتعزيز تواجدنا على الساحة العالمية وبناء شراكات إستراتيجية جديدة، حيث يشكل الدعم المستمر من المجلس دافعا نحو تمكيننا من استعراض منتجاتنا وتقنياتنا المتطورة قي صناعة الدفاع، ما يسهم في توسيع نطاق أعمالنا، وزيادة قدراتنا التنافسية".

جدير بالذكر أن مساحة معرض مراكش للطيران لهذا العام تبلغ 12500 متر مربع، ويشهد مشاركة أكثر من 200 عارض وحضور أكثر من 75 وفدا رسميا، ويتوقع أن تحقق نسخة هذا العام مشاركة غير مسبوقة بعد انقطاع دام خمس سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة من المعرض في عام 2018 قبل جائحة "كوفيد-19".

وستتضمن فعاليات المعرض عروضاً جوية استثنائية، وبرنامجا للندوات واللقاءات رفيعة المستوى، حيث ستتناول المناقشات الاتجاهات الناشئة والقضايا الإستراتيجية الحالية والمستقبلية للقطاع.