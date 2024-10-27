ارتفاع أسعار الذهب يحفز الطلب على العملات والسبائك

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها للأسبوع الثاني على التوالي، مسجلة - بنهاية الأسبوع الماضي - زيادة بين 2.5 و3.75 دراهم للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي الزيادات خلال أسبوعين إلى 12.25 درهماً للغرام.

وأشار مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن مواصلة المعدن الأصفر، الزيادات السعرية أسهمت في تحويل اتجاه الطلب للمتعاملين إلى شراء العملات الذهبية التي شهدت نشاطاً، مقارنة بالطلب على المشغولات، وذلك مع تركيز بعض المتعاملين على شراء العملات التي تصلح هدايا لاستخدامات الزينة والادخار، خصوصاً مع توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 332.75 درهماً، بارتفاع 3.75 دراهم، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً مبلغ 308.25 دراهم، بزيادة ثلاثة دراهم. ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 298.25 درهماً، بارتفاع 2.75 درهم، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 255.75 درهماً، بزيادة 2.5 درهم.

وقال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن «مواصلة أسعار الذهب ارتفاعها ووصولها إلى معدلات كبيرة، انعكس على تغيير معدلات الطلب والاستهلاك في الأسواق»، لافتاً إلى أن «الأسواق شهدت نمواً في الطلب على مبيعات العملات الذهبية التي تصلح هدايا ويمكن استخدامها لأغراض الزينة عبر دمجها بسلاسل وأساور. وفي الوقت نفسه، يمكن التعامل معها كأدوات ادخار وإعادة بيعها بشكل أسهل وأفضل، مقارنة بالمشغولات الذهبية التي تتضمن رسوماً مصنعية بمعدلات أعلى».

وأضاف أن «الأسواق شهدت معدلات طلب على مبيعات السبائك، لكن بمعدلات أقل، مع ترقب عدد من المتعاملين لمؤشرات الأسعار في ظل التغيرات السريعة في أسعار المعدن الأصفر، في ظل التقلبات الجيوسياسية في الأسواق الدولية».

وأشار مدير محل «ماشو للمجوهرات»، راج باهي، إلى أن «الأسواق شهدت نمواً في الطلب على منتجات العملات الذهبية، مع الارتفاعات الكبيرة التي سجلتها أسعار الذهب، إضافة إلى توجه بعض المتعاملين لشراء منتجات للسبائك مع توقعات بارتفاع جديد في الأسعار»، لافتاً إلى أن «مبيعات المشغولات شهدت تباطؤاً في الطلب عليها».

وأوضح مدير المبيعات في محل «دايمو للمجوهرات»، ديليب سون، أن «المبيعات في الأسواق شهدت تحولاً من المتعاملين لشراء منتجات العملات، مع تراجع معدلات الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية، في ظل ارتفاع أسعار المعدن الأصفر أخيراً»، مبيناً أن «الزيادات السعرية أسهمت في حالة من البطء في الطلب على مبيعات المشغولات الذهبية الجديدة، مع محاولة تأجيل بعض المتعاملين عمليات الشراء، أملاً في تسجيل المعدن الأصفر معدلات تراجع محفزة على الشراء».