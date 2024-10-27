العروض المغرية والروابط المدفوعة.. «فخ خفي» يقود المتعاملين إلى «مواقع احتيالية»

حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية في الدولة، مما وصفته «بالفخ الخفي» الذي قد يواجهه البعض عند البحث عبر الإنترنت، موضحة أن هناك بعض الروابط المدفوعة الموجودة بكثرة على محرك البحث «غوغل»، وهي تظهر للمستخدم أول شيء عند البحث عبر الإنترنت عن عروض سعرية مغرية، مبينة أن شكل هذه الروابط «جذاب للغاية»، وذلك بخلاف الواقع.

وحذرت الهيئة، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أن الكثير من هذه الروابط قد يصل بالمستخدم مباشرة إلى مواقع احتيالية سواء كان يبحث عن عروض أو خدمات على مواقع مع جهات حكومية.

وطالبت «تنظيم الاتصالات» بعدم الضغط على هذه الروابط أو وضع أي بيانات شخصية أو مالية أو بنكية عليها، خصوصاً الهوية الشخصية وبطاقات الائتمان، موضحة أن هذه الإعلانات مدفوعة وليست حقيقية في جميع الأحوال.

وطالبت بضرورة البحث عن المواقع الأصلية والبُعد تماماً عن المواقع المدفوعة واستخدام المواقع الموثوقة فقط.

ولفتت إلى أن الخطوة، رغم بساطتها، فإنها تقوم بدور كبير في توفير الحماية للمستخدمين من عمليات الاحتيال، مشيرة إلى أن سلامة المستخدمين على الإنترنت مسؤولية كبيرة، ولابد أن يكونوا قادرين عليها.

وكانت «تنظيم الاتصالات» قد حذرت الأسبوع الماضي من استجابة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي للرسائل الاحتيالية المزيفة، التي تدعي أنها صادرة من إدارات منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدد هذه الرسائل بأنه سيتم حذف حساب المستخدم بسبب منشور وضعه على صفحته ينتهك حقوق العلامة التجارية للمنصة، وتزعم أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة متأنية وامتثالاً لسياسات حماية الملكية الفكرية لدى المنصة.

وأوضحت «تنظيم الاتصالات» أن المنشور المزيف يطلب من المستخدم تقديم شكوى لاستعادة الصفحة قبل غلق الحساب، ويرسل رابطاً لطلب المراجعة وعدم إغلاق الحساب ليتم اختراق حساب المستخدم بعد الضغط على هذا الرابط المزعوم.

وشدّدت على ضرورة عدم الاستجابة لمثل هذه الرسائل المزيفة، وعدم الضغط على الروابط تجنباً لاختراق حسابات المستخدمين واستغلال المعلومات المالية والشخصية الموجودة عليها.