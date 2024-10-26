وفد من كهرباء دبي يزور أميركا

زار وفد برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، منشأة "جارلاند" للطاقة الشمسية التابعة لشركة "ساوثرن باور" وموقع "داجيت" للطاقة الشمسية التابع لمجموعة "كليرواي إنيرجي" في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. وتضمنت الزيارة معاينة تفصيلية لهذين الموقعين اللذين يدمجان الألواح الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS).

وهدف الوفد إلى الإطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال لدعم إنشاء مشاريع مماثلة في دبي، حيث تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي حاليًا على إنتاج الطاقة النظيفة من خلال تقنيات مختلفة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP)، والتي تتميز بوحدة برج شمسي مركزي وثلاث من عاكسات القطع المكافئ. وتمكن هذه التقنيات من توليد الكهرباء على نطاق واسع ومستمر على مدار الساعة.

وقال سعيد محمد الطاير: "يسرنا تقوية أواصر التعاون الاستراتيجي والبنّاء مع شركات الطاقة الأميركية انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستفادة من التقنيات والارتقاء بالأداء وتحسين جود الحياة، ويدعم هذا التعاون استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وتترجم الهيئة الرؤى الطموحة والنهضة التنموية التي تشهدها دبي في المجالات كافة إلى مشروعات عملاقة وفرص واعدة لا سيما في مجالات الطاقة والمياه ، ومن أبرز هذه المشاريع مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وستصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030."

وأضاف: "نحرص على على تبادل أفضل الممارسات والتجارب، وتطوير التقنيات والحلول الجديدة التي تعزز الكفاءة والاستدامة في قطاع الكهرباء، وتخفض الانبعاثات الكربونية في عملية توليد الكهرباء."