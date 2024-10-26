«فلاي دبي» تلغي عدداً من رحلاتها إلى 4 دول في المنطقة

صرح متحدث باسم شركة فلاي دبي بأن الشركة ألغت، السبت، رحلاتها إلى كل من الأردن، وإيران، والعراق، وإسرائيل، وذلك كإجراء احترازي، مع تحويل بعض الرحلات الأخرى. وأكد المتحدث أن الشركة تتابع الوضع عن كثب وتقوم بتعديل جدول رحلاتها تبعاً للتطورات.

وحثت فلاي دبي عملاءها على التواصل مع مركز الاتصال في دبي، أو زيارة مكتب فلاي دبي أو وكيل السفر الخاص بهم؛ للحصول على معلومات حول خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذاكر.