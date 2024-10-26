«دناتا».. أفضل مزود لخدمات المناولة الأرضية

نالت شركة «دناتا» جائزة أفضل «مزود لخدمات المناولة الأرضية» للعام الـ10 على التوالي، خلال حفل جوائز مجلة «إيركارغو نيوز» لعام 2024، إحدى أهم الجوائز المرموقة في قطاع الشحن الجوي. وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأن المدير العام لعمليات مطارات «دناتا» في المملكة المتحدة، أليكس دويسنو، تسلمت الجائزة بالنيابة عن «دناتا»، خلال حفل أقيم في لندن. وقالت دويسنو: «فخورون بالتتويج بهذه الجائزة العالمية المرموقة للعام الـ10 على التوالي، والتي تعكس تركيزنا المستمر على تقديم خدماتنا، وفق أعلى درجات الجودة والسلامة، واستثماراتنا المتواصلة في الابتكار والاستدامة». وعلى مدار العام الماضي واصلت «دناتا» الاستثمار في أحدث التقنيات لتعزيز عروضها عبر شبكتها العالمية.