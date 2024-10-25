دبي.. تنوع معماري يعزز طفرة العقارات على المدى الطويل

أفاد خبراء عقاريون بأن التنوع المعماري في امارة دبي يعزز استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة على المدى الطويل، مؤكدين أن هذا التنوع يدعم استمرار التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال أعوام قليلة.

وأشاروا إلى أن الطلب يزيد بشكل كبير، ودليل ذلك الازدحام الكبير الملحوظ في دبي، ما يعكس زيادة في عدد السكان.

وأكد وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، أن إمارة دبي صارت مدينة تحتضن مدن عديدة متنوعة تشكل معا علامة قوية على نهضتها العقارية وتنوعها العمراني الذي يمزج بين الماضي والحاضر، وهو ما يعزز استمرار الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة على المدى الطويل.

وذكر الزرعوني، في رصد أعدته الشركة، استناداً إلى المشهد الحضري والعقاري في دبي، أن العيش في هذه المدن داخل دبي يعزز من جودة المعيشة، وزاد من انتماء السكان فيها لإحساسهم بالتميز، إذا توفر كل مدينة مستوى مختلف من الرفاهية وجودة البنية التحتية بما يناسب أذواق ساكنيها.

وتعليقًا على ذلك، قال وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية، إن هذه المناطق ترتقي لتكون مدن ذات تأثير عمراني واقتصادي، خاص في تنوع يعزز من مكانة دبي كوجهة عالمية تجمع بين التراث والحداثة من خلال الصروح المعمارية المبهرة التي يتناغم فيها الفن الحديث مع الأصالة الإماراتية بشكلٍ مميز، حيث يتم بناء تلك المدن وفقًا لمعايير دولية تعكس التفرد، وتجمع بسلاسة بين إرث دبي وأحدث مظاهر التطور والرفاهية العصرية.

وأضاف الزرعوني، أن تلك المدن تعتبر عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من حول العالم مع توفير الخيارات العقارية أمام الجميع بمختلف توجهاتهم.

وأشار الزرعوني، إلى أن هذا التنوع يحقق معادلة النجاح التي يطمحها إليها اقتصاد دبي بشكل عام، والقطاع العقاري على نحو خاص، لذا نرى المبيعات القياسية التي يسجل السوق أسبوعياً وشهرياً وسنوياً، وعلى مدار 4 سنوات متواصلة، مؤكدا أن هذا التنوع كفيل أن تستمر التصرفات العقارية في صعود حتى تصل إلى تريليون درهم خلال أعوام قليلة.

من جهته، قال المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية»، مهند الوادية، إنه «يتم تسليم وحدات عقارية جديدة، وفي الوقت نفسه يتم إطلاق مشاريع كثيرة»، لافتاً إلى أن الطلب يزيد بشكل كبير، ودليل ذلك الازدحام الكبير الملحوظ في دبي، ما يعكس زيادة في عدد السكان.

وأشار الوادية إلى ارتفاع وتيرة الطلب على الوحدات السكنية في دبي، بشكل أكبر من المعروض، وهذا له أثر على ارتفاع الإيجارات، مضيفاً أن «المعروض من العقارات من فئة الفلل والتاون هاوس لا يلبي الطلب الموجود، ما يتسبب في ارتفاع الأسعار».

وأوضح الوادية، أن خطة دبي الحضرية تنص على أن نحو 1.1 مليون شخص يدخلون دبي ولا يستطيعون السكن فيها، وسيزيد الرقم إلى 2.1 مليون شخص في عام 2040، لافتاً إلى أن المطورين يركزون في مشروعاتهم على فئة العقارات الفخمة.

وتوقع المستشار العقاري أحمد الدولة، رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» للوساطة العقارية، استمرار الموجة الصعودية في سوق دبي، مع مواصلة تسجيل أرقام مبيعات قياسية، مضيفاً أنها مرشحة من الاقتراب من مستوى بين 450 ملياراً و500 مليار درهم في العام الجاري، في ظل تحسن العوامل الداعمة في السوق واستمرار الزخم وبروز الإمارة كأفضل مدينة للعيش والعمل عالمياً.

ورجح الدولة أن يتجاوز حجم المعاملات العقارية (مبيعات + رهن + هبات) تريليون درهم سنوياً قبل نهاية العقد الحالي، بفضل استراتيجية دبي العقارية 2033، مؤكداً أنها ستسهم في زيادة تملك العقارات مع تنفيذ برامج للإسكان الميسر التي ستشجع الأفراد على شراء مزيد من العقارات والتحول نحو الملكية.

ونوه الدولة بأن القطاع العقاري في دبي يستمد قوته وزخمه المتواصل من القرارات الحكومية والمبادرات الواعية والاستراتيجيات الطموحة التي تحسن استشراف المستقبل، وتضع حلولاً للأزمات قبل وقوعها، كما أنها تكفل تنشيط وتحفيز القطاع الأبرز في الإمارة، كان آخرها استراتيجية دبي العقارية 2033.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تعزيز إسهام القطاع العقاري ليصل إلى 73 مليار درهم، وزيادة معدل ملكية المساكن إلى 33%، وهذا ستكون له آثار إيجابية في السوق تمتد لفترات طويلة.

وتضم قائمة المناطق الأبرز التي تشكل روعة وجمال دبي في الوقت الحالي:

1- مدينة دبي الطبية

مدينة متكاملة للخدمات الصحية، تضم مستشفيات ومراكز أبحاث متقدمة، تعتبر وجهة للزوار الذين يبحثون عن رعاية صحية عالية الجودة.

2 - مدينة دبي للإنترنت

تُعتبر مركزاً تكنولوجيا حديثاً يضم العديد من شركات التقنية الكبرى، توفر بيئة ملائمة للابتكار والتعاون، وتستضيف فعاليات ومؤتمرات تكنولوجية متعددة.

3 - مدينة دبي الرياضية

تضم هذه المنطقة المرتبطة مع "دبي موتور سيتي" أفضل المرافق الرياضية في دبي، ما يجعل منهما وجهتين مفضّلتين للعائلات التي تحبّ المغامرات وممارسة مختلف الأنشطة الترفيهيّة، وتقعان قرب شارع الشيخ محمد بن زايد وتُعتبران من أشهر المجمّعات السكنية في دبي.

4 - مدينة دبي الجنوب

تعتبر أكبر مشروع حضري متكامل في دبي، يرتكز على منظومة الطيران والخدمات اللوجستية، وسيضم أكبر مطار في العالم عند اكتماله وتشغيله بالكامل، كما تم تعزيزه ببنية تحتية للنقل متعدد الوسائط التي تربط مختلف وسائل النقل الجوي والبري والبحري. ويوفر المشروع بيئة معيشية مجتمعية تضم مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية ومتعددة الاستخدامات لتناسب أنماط الحياة المختلفة.

5 - مدينة دبي للمعرفة

تركز على التعليم والبحث والتطوير، وتحتوي على مؤسسات تعليمية وجامعات، وتهدف إلى تعزيز التعلم المستمر وتوفير بيئة تعليمية متقدمة.

6 - مدينة دبي المستدامة

تحظى دبي بمكانةٍ مميّزة لدى المهتمّين بالبيئة، وذلك بفضل الابتكارات التي تقدّمها للحفاظ على البيئة، وهي أوّل مشروعٍ سكني يلتزم بالحفاظ على الطاقة في الإمارات.

7 - مدينة دبي الملاحية

مجمع مخصص لخدمات الملاحة البحرية. يساعد موقع مدينة دبي الملاحية بين ميناء راشد والأحواض الجافة العالمية على سهولة الانتقال بين العمق البحري والميناء الجوي.

8 - مدينة دبي الصناعية

تعد أحد أكبر المراكز الصناعية في المنطقة، ومحركاً أساسياً لتطوير القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

9 - مدينة دبي للإعلام

مركز إعلامي متكامل يضم العديد من شركات الإعلام والصحافة. توفر البنية التحتية والدعم اللازمين لتطوير محتوى إعلامي متميز وتعتبر منصة للعلامات التجارية الإعلامية.

10 - مدينة دبي للذهب

يعتبر من أقدم وأجمل الأسواق التراثية في دبي، ووجهة سياحية مميزة حيث يقصده كل من يزور دبي. يقع السوق في منطقة ديرة مقابل خور دبي، وعلى بُعد مسافةٍ قصيرة من الأسواق التقليدية الأخرى ومحطات قوارب العبرة.

11- مدينة دبي للإنتاج

منطقة حرة مخصصة لأنشطة الإنتاج الإعلامي ولتلبية كافة احتياجات مجتمع الأعمال الرائد في مجال النشر والطباعة والتغليف العالمي، من خلال توفير بنية تحتية ذكية ومتطورة بدءاً من المكاتب التجارية العصرية وصولاً إلى المستودعات ذات المساحات المرنة التي تلبي مختلف المتطلبات، بالإضافة إلى بيئة صديقة للأعمال تحفز الابتكار والإبداع.

12 - دبي لاند

هي واحدة من أكبر وأشهر المشاريع العقارية المتكاملة في دبي، تمتد على مساحة 3 ملايين قدم مربع ويعد وجهة شاملة، حيث يقدم مزيجاً استثنائياً من أماكن الترفيه والتسلية العالمية ومعالم الرياضة والسياحة والمجمعات السكنية المناسبة للعائلات.

13 - مدينة دبي للاستوديوهات

مجمع أعمال متكامل يحتضن قطاع الأفلام والتلفزيون وصناعة المحتوى وجزءاً هاماً من المنظومة الإعلامية المتنوعة التي تتميز بها إمارة دبي.

14- مدينة دبي للتعهيد

تتيح بنية تحتية متكاملة لخدمات التعهيد، وتتخصص في توفير مصادر خارجية تُعنى بتقديم خدمات متنوعة لإدارة مختلف مراحل الأعمال وتقدم الدعم ومراكز الاتصال ومراكز البيانات ومكاتب العمل الخلفية، بالإضافة قاعات عقد الاجتماعات ومساحات مشتركة مخصصة لجميع أنواع الأعمال، ومخازن، ومساحات مجهزة لعقد الفعاليات وتقدم أيضاً الدعم التشغيلي للشركات مثل إجراءات التراخيص التجارية والتسجيل وتأشيرات العمل.

15- مدينة دبي للطيران

تهدف إلى الارتقاء بمكانة الإمارة لتصبح مركزاً دولياً لكافة أنواع النقل والشحن الجوي والخدمات المرتبطة بها، ودعم الاستثمارات التجارية والعقارية والخدمية والصناعية لأنشطة الطيران، وتهيئة المناخ المناسب لجذب تلك الاستثمارات إلى الإمارة، والمساهمة في جعل الإمارة الوجهة الرائدة في استضافة وتنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات المرتبطة بقطاع الطيران، على المستويين المحلي والدولي.