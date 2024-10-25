أكاديمية لتدريب المدققين الحكوميين في دبي

شهد مؤتمر «استشراف مستقبل التدقيق الحكومي 2024»، الذي اختتم أعماله في دبي أمس، الإعلان عن إطلاق أكاديمية جهاز الرقابة المالية، التي تُعنى بتقديم برامج تدريبية للمدققين في جهاز الرقابة المالية والجهات الحكومية في دبي، حيث تهدف إلى إثراء معرفة وكفاءات المتدربين، لتعزيز أدائهم الوظيفي في المجالات التي تتعلق بعمل الجهاز، وتسهم في تطور أعمال التدقيق، إضافة إلى المحاضرات وورش العمل وجلسات التوعية ومناقشات الطاولة المستديرة حول التحديات المتوقعة والحلول الممكنة.

ونجح المؤتمر، الذي نظمه جهاز الرقابة المالية تحت شعار «مدقّق الغد»، في تعزيز الحوار والتعاون في مجال التدقيق الحكومي.

وأفاد الجهاز، في بيان، بأن أعمال المؤتمر تضمنت جلسات نقاشية عن أهم المعايير والممارسات العالمية في مجال التدقيق، وسبل الارتقاء بمستويات نقل المعارف وتدريب المدققين في الجهات الحكومية وفقاً لأفضل الممارسات، فضلاً عن تبادل الأفكار والخبرات حول رؤية وأهداف الجهاز للارتقاء بقطاع التدقيق الحكومي، وتعزيز أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق النزاهة والمساءلة والشفافية، وذلك بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصُنّاع القرار والمتخصصين في مجال التدقيق والحوكمة.

وتناولت جلسات المؤتمر مواضيع ومحاور بارزة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة الفعّالة والرقابة، ودور كل منها في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية «D33»، ورسم مستقبل التدقيق الحكومي والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير الدولية والمستجدات العالمية.

وقال مدير عام جهاز الرقابة المالية، عبدالرحمن الحارب: «نجح المؤتمر في تسليط الضوء على أهم الممارسات في عالم التدقيق الحكومي والمهارات اللازمة للمدقق للوصول بالأداء الحكومي إلى أرفع درجات التميّز في مواجهة تحديات المستقبل، للمضي قدماً في مسيرة التقدم الاقتصادي لإمارة دبي».

وأضاف: «نسعى من خلال الأكاديمية الجديدة إلى تطوير الأداء الوظيفي، وذلك بالتركيز على تقديم برامج التدريب للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في المجالات ذات الصلة باختصاصاته، وهي الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال والرقابة الداخلية والتدقيق وغيرها، ما يرفع من مستوى كفاءة وفاعلية الموظفين في كل من جهاز الرقابة المالية والجهات الحكومية الأخرى».