«ميثاق سلوكيات» لتنظيم عمل الوسطاء العقاريين في دبي على «منصات التواصل»

أصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وثيقة اعتبرتها «ميثاق سلوكيات الوسطاء العقاريين في منصات التواصل الاجتماعي»، حدّدت فيها الشروط والأحكام التي يجب الالتزام بها من قبل جميع الشركات العقارية في دبي، خصوصاً الوسطاء العقاريين، عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بهدف الحفاظ على نزاهة وسمعة السوق العقارية في دبي.

القوانين واللوائح

وتصدر «الامتثال للقوانين واللوائح»، الميثاق الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، لافتاً إلى أن ذلك يتضمن الالتزام بالأطر القانونية، ومعلومات الترخيص.

وبيّن الميثاق أن «الالتزام بالأطر القانونية» يعني أن الوسطاء العقاريين يلتزمون بالامتثال لجميع القوانين واللوائح الاتحادية والمحلية ذات الصلة التي تنظم الأنشطة العقارية، بما في ذلك معايير الإعلان ولوائح حماية المستهلك، مشدداً على أنه يجب على الوسطاء العقاريين ضمان أن تتوافق جميع أنشطتهم على وسائل التواصل الاجتماعي مع القوانين الاتحادية والمحلية.

وأوضح الميثاق أن «معلومات الترخيص» تعني أنه يتعين على الوسطاء العقاريين ضمان حصول جميع الإعلانات العقارية على تصريح رسمي صادر من مؤسسة التنظيم العقاري، وأن يتأكد الوسطاء العقاريون من تضمين رمز الاستجابة السريعة (QR CODE) في جميع إعلاناتهم العقارية، سواء كانت مطبوعة أو رقمية، وفقاً للمواصفات المعتمدة. كما يجب أن يكون رمز الاستجابة السريعة قابلاً للمسح الضوئي، للتحقق من شرعية وصحة التصريح العقاري.

وأكد الميثاق أيضاً أنه يجب على الوسطاء العقاريين تمكين المتعاملين المحتملين من التحقق بسهولة من حالتهم المهنية، فضلاً عن نشر المعلومات الموثقة والدقيقة فقط، والالتزام بالاستناد إلى مصادر موثوقة عند نشر المعلومات أو البيانات المتعلقة بقطاع العقارات.

ووفقاً للميثاق، فإنه يجب على الوسطاء العقاريين تجنب أي مبالغة أو نشر معلومات مضللة تتعلق بالأسعار والعائدات المتوقعة، كما يتعين عليهم التمييز بوضوح بين حساباتهم الشخصية والمهنية على منصات التواصل الاجتماعي، لضمان المصداقية والحفاظ على الاحترافية. أما بالنسبة للإعلانات، فأوجب ميثاق «أراضي دبي» على الوسطاء العقاريين، التأكد من أن الإعلانات شفافة ودقيقة وغير مضللة، فضلاً عن التأكد من أن المواد الترويجية والإعلانات تتضمن التفاصيل اللازمة، وتجنب الادعاءات الزائفة والفوائد المبالغ فيها.

وشدد الميثاق على أهمية الحفاظ على سمعة السوق العقارية بالإمارة، من خلال تجنب نشر أي معلومات من شأنها أن تؤثر سلباً في مكانتها، خصوصاً الأخبار السلبية والشائعات المغرضة.

وفي ما يتعلق بالشفافية، ألزم الميثاق الوسطاء العقاريين بالإفصاح عن أي حالات تضارب في المصالح، كما يتعين عليهم تصنيف جميع المواد الترويجية على أنها إعلانات. وبحسب الميثاق، فإنه يستوجب على الوسطاء العقاريين نشر معلومات دقيقة أو صور حقيقية عن المشروعات العقارية، وتجنب أي صور تتعارض مع الأعراف أو القوانين المحلية المعمول بها في الدولة.

كما حظر على الوسطاء العقاريين نشر أي معلومات مضللة أو كاذبة بغرض جذب المتعاملين أو المشترين المحتملين للعقار.

سمعة المنافسين

أما بالنسبة للمنافسة العادلة والتسويق الأخلاقي، فقد ألزم ميثاق «أراضي دبي» الوسطاء العقاريين بالامتثال لمعايير المنافسة العادلة، وعدم الإضرار بسمعة منافسيهم، من خلال نشر معلومات مضللة، أو تقويض مصداقية منافسيهم أو مكانة مشروعاتهم العقارية.

كما يتعين على الوسطاء العقاريين استخدام لغة مهنية في جميع اتصالاتهم مع المتعاملين، وحظر عليهم المشاركة في النزاعات، أو الإدلاء بتعليقات غير مهذبة، أو الانخراط في أي شكل من أشكال التشهير على منصات التواصل الاجتماعي. وألزم الميثاق الوسطاء العقاريين بضمان خصوصية بيانات المتعاملين، والامتناع عن مشاركتها دون الحصول على موافقتهم، فضلاً عن تجنب نشر البيانات الشخصية للمتعاملين.

التنوع الثقافي

وشدد ميثاق «أراضي دبي» على أنه يتعين على الوسطاء العقاريين احترام الخلفيات الثقافية المتنوعة لسكان دبي، وتجنب مشاركة المحتوى الذي قد يمس بالعادات والقيم الثقافية لدولة الإمارات.

وأكد أنه في حال أي خرق لهذه الشروط والأحكام، فإنه يعتبر مخالفة صريحة للوائح والتعاميم الصادرة عن مؤسسة التنظيم العقاري.

• الميثاق يلزم الوسطاء بضمان خصوصية بيانات المتعاملين والامتناع عن مشاركتها دون موافقة.