«دبي الإسلامي» يدرج صكوكاً بـ 500 مليون دولار في «ناسداك دبي»

رحّبت «ناسداك دبي» بإدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي من بنك دبي الإسلامي.

وأفاد بيان، أمس، بأنه تم إصدار الصكوك الإضافية من الدرجة الأولى بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%، وشهدت طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوز الاكتتاب القيمة المستهدفة للطرح بنسبة كبيرة، تأكيداً لمكانة بنك دبي الإسلامي في قطاع التمويل الإسلامي العالمي، حيث سيتمكن البنك من جمع رأسمال إضافي لدعم استراتيجيته للنمو.

واستقطب هذا الإصدار الجديد، والذي تم إدراجه في بورصتي «ناسداك دبي» و«يورونكست دبلن»، اهتمام مجموعة متنوعة من المستثمرين، شملت عدداً من المؤسسات المالية والبنوك الخاصة، ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ما يعكس الإقبال المتزايد على الصكوك الإسلامية، وثقة المستثمرين القوية في أسواق المال الإماراتية.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع رئيس إدارة الخزينة في بنك دبي الإسلامي، سعيد وجدي، جرس افتتاح جلسة التداول في «ناسداك دبي»، إلى جانب الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، د.عدنان شلوان: «يؤكد الإدراج الناجح لصكوكنا بقيمة 500 مليون دولار أميركي في (ناسداك دبي) من جديد، الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون في بنك دبي الإسلامي، كما يشير في الوقت ذاته إلى المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات وتطلعاتها المستقبلية».

وأضاف: «تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، نواصل في بنك دبي الإسلامي إطلاق مبادرات تعزز اقتصادنا الوطني ومكانتنا الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي. ولاشك بأن إدراج صكوكنا في (ناسداك دبي) يوسّع نفوذنا ويربطنا بقاعدة مستثمرين أوسع، ما يتيح لنا الاستفادة من منصة هذه البورصة المنظمة جيداً، لتوسيع نطاق حضورنا الدولي، وتعزيز علاقاتنا مع المستثمرين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«ناسداك دبي» وسوق دبي المالي، حامد علي: «نرحب بإدراج أحدث إصدار للصكوك من بنك دبي الإسلامي في (ناسداك دبي)، وهو نجاح جديد يؤكد الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي، ويعكس قوة أسواق رأس المال في دولة الإمارات. ونحن بدورنا سنواصل جهودنا الدؤوبة، والتزامنا بتوفير منصة حيوية مزدهرة تدعم الجهات المصدرة والمستثمرين على حد سواء، وتعزز النمو والابتكار في قطاع التمويل الإسلامي في جميع أنحاء العالم».