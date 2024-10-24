«رسائل غلق الحساب».. وسيلة لسرقة بيانات مستخدمي «التواصل الاجتماعي»

حذّرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية من استجابة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لرسائل احتيالية مزيفة، تدّعي أنها صادرة من إدارات منصات التواصل الاجتماعي.

وذكرت الهيئة عبر منصاتها على مواقع التواصل، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً في الرسائل الاحتيالية التي تزعم أنها صادرة من منصات التواصل، وفي مقدمتها «فيس بوك» و«إنستغرام».

وأوضحت أن مثل تلك الرسائل تهدد بأنه سيتم حذف حساب المستخدم بسبب منشور وضعه على صفحته ينتهك حقوق العلامة التجارية للمنصة، زاعمة أنه «تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة متأنية، وامتثالاً لسياسات حماية الملكية الفكرية لدى المنصة».

وأضافت «تنظيم الاتصالات» أن المنشور المزيف يطلب من المستخدم تقديم شكوى لاستعادة الصفحة قبل «غلق الحساب» إذا كان هناك سوء فهم، مشيرة إلى أن المنشور المزيف يزعم أن المنصة تدرك أن هذا الموقف قد يؤثر في العمليات التجارية للمستخدم، مع تحذيره أنه إذا لم يرسل الشكوى فسيكون قرار المنصة بالإغلاق نهائياً.

ولفتت «تنظيم الاتصالات» إلى أن المنصة المزعومة ترسل «رابطاً» لطلب المراجعة وعدم إغلاق الحساب، ليتم من خلاله اختراق الحساب المستخدم عبر الضغط على الرابط.

وشددت «تنظيم الاتصالات» على ضرورة عدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل المزيفة، وعدم الضغط على الروابط المرسلة، تجنباً لاختراق حسابات المستخدمين، واستغلال المعلومات المالية والشخصية الموجودة عليها لأغراض السرقة.

وكانت «تنظيم الاتصالات» حذرت أخيراً من تنامي عمليات اختراق حسابات الـ«واتس أب» للمستخدمين، واستخدام المعلومات الموجودة بها، لمحاولة الاحتيال على المستخدمين والحصول على أموال منهم.

• «تنظيم الاتصالات» شددت على ضرورة عدم الاستجابة لمثل تلك الرسائل المزيفة، وعدم الضغط على الروابط المرسلة.